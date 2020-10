Els més 'llestos' eludeixen el confinament de Madrid

Mentre les veus dels ministres Salvador Illa i Fernando Grande-Marlaska ressonaven aquest migdia a la tele del bar de carretera «Como en casa», una cantina de l'àrea de servei de l'AP-36 al seu pas per Corral de Almaguer, al mateix moment, el trànsit de l'autovia començava a ser dens. Aquesta és la ruta que segueixen la majoria de conductors de Madrid per arribar a les costes d'Alacant, Múrcia o Almeria.

Quan el decret d'estat d'alarma per a la capital i unes altres nou ciutats de la seva àrea metropolitana encara no s'havia fet legal (calia que sortís publicat al BOE), una bona colla de viatgers madrilenys ja havien fet parada per dinar en aquest lloc de la província de Toledo. S'havien escapat pels pèls dels controls que establiria la Guàrdia Civil de Trànsit poc després.

L'increment de la circulació a aquella hora crucial de la batalla pel tancament de Madrid no ha sigut res en comparació amb la lentitud de les cues que s'han format després, acabada la roda de premsa i acabada, a la vegada, la jornada laboral de molts ciutadans. Les càmeres de Trànsit ja mostraven llargues fileres de vehicles.

Els que s'han trobat en un embús de cues quilomètriques a l'A-5, mirant cap a Extremadura, o a l'A-4, l'autovia d'Andalusia, o no han marxat a temps, o simplement tornaven cap a casa seva a la perifèria sense intenció de fugir. Tant se val, tots ells s'han trobat igualment atrapats amb els fugitius tardans. El viatger més llestos ja van començar a desfilar fijous a la nit, alertats per la filtració governamental de que hi hauria estat d'alarma.

«Ja li dic, cavaller, el doble de trànsit que qualsevol divendres i la meitat que un pont del Pilar», deia la dependenta de la gasolinera Cepsa del quilòmetre 41 de l'AP-36 resumint el seu càlcul d'afluència. En aquest lloc, la rebel Puerta del Sol queda a 139 quilòmetres, i encara resten 306 quilòmetres per albirar les platges de Benidorm.

«Sabíem que passaria, per això ahir vam omplir el doble els dipòsits», explica l'empleada de la gasolinera. La lògica popular, contra la lògica dels polítics. Ahir a la tarda, quan la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, demanava als madrilenys que no sortissin de pont, la cisterna aprovisionava els sortidors de Corral de Almaguer.

Cua de clients a l'àrea de servei de Corral de Almaguer

L'èxode no ha sigut igual cap al nord que cap al sud. Les carreteres d'Extremadura i de Llevant-Andalusia, inclòs el ramal que mira cap a Alacant i Múrcia, han sigut les que més trànsit han registrat aquest divendres, segons fonts Trànsit de la Guàrdia Civil. A les autovies que porten a Catalunya, Euskadi o Castella i Lleó no ha sigut tan nombrosa la fugida.

A Madrid no només la picaresca ha nodrit les autovies, també els controls de carretera que, molt de pressa, ha desplegat Interior. Els que buscaven una altra manera d'escapar-se del tancament s'han trobat importants cues a l'estació d'Atocha, principal punt de partida dels trens AVE.



«No ha sortit al BOE»

Bramant amb la seva Harley Davidson, Fernando 'Fehr', mallorquí i president de la Federació Espanyola de Harley Riders amb 200 socis motoristes per tot el país, és un dels conductors que ha arribat fins a l'aparcament de l'àrea de servei de Corral de Almaguer. «Jo he sortit de Valdemoro abans que diguessin res i me'n vaig a Alacant a veure la meva nòvia», explica somrient. «L'estat d'alarma ha sortit ja al BOE? No, oi? Doncs això», acaba.

I com ell, tants altres que es troben en aquest punt on conflueixen els viatgers de platja, avui carregats de maletes i, alguns, de nens amb mascareta. No hi havia entre ells la Jimena i el Jesús, parella que, preferint estar sols, s'ha assegut en una vorada de l'aparcament per menjar-se un entrepà. «Quan hem sortit no hi havia controls. Ara sí. Calia afanyar-se».

La Jimena i el Jesús fan bé; s'està més bé menjant o bevent a la intempèrie. Fa sol, no fa fred, i dins del bar hi ha massa soroll amb la cua de conductors famolencs que s'ha format. Són viatgers que, en acabar de treballar, han agafat els cotxes i han sortit molt de pressa, sense parar per menjar fins a estar segurs que ja no trepitjaven terra de Madrid, sinó de Toledo, i que, per tant, ja no pesa sobre seu l'estat d'alarma.

Dimarts, quan tornin, si els paren en un control sempre podran dir que van sortir abans de la prohibició i que tenen motius laborals per retornar. Si tots són de Madrid, i segons les últimes estadístiques, el virus viatjaria en 563,86 de cada 100.000 d'aquests cotxes.