L'FMI afirma que els confinaments són millors per a l'economia que les mesures laxes

El Fons Monetari Internacional (FMI) va assegurar ahir que els confinaments de la població per frenar la covid-19 són menys perjudicials per a l'economia que intentar contenir els contagis mitjançant mesures més laxes, segons es desprèn d'un dels capítols analítics del seu informe «Perspectiva Econòmica Mundial». «Tot i comportar alguns costos econòmics a curt termini, els confinaments poden aplanar el camí cap a una recuperació més ràpida en contenir l'expansió del coronavirus i reduir la necessitat de distanciament social amb el temps, el que possiblement tingui uns efectes positius en general per a l'economia», assenyala l'FMI.