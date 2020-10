Els metges MIR de Catalunya tornaran a la vaga el dilluns 19 durant 5 dies 

Els metges interns residents (MIR) de Catalunya han anunciat una nova vaga de cinc dies consecutius que començarà el 19 d'octubre, segons va informar ahir en un comunicat el sindicat Metges de Catalunya.

Els MIR han anunciat que les aturades s'allargaran «mentre el departament de Salut no faciliti els recursos per a un possible acord amb l'Institut Català de Salut (ICS) i les patronals del ram».

Més de 4.000 metges residents d'hospitals i centres d'atenció primària públics i concertats estan convocats a cinc dies de vaga que manté els mateixos objectius de millora de les condicions «formatives, laborals i retributives» que en l'última convocatòria.

«La precarietat laboral i retributiva dels residents és incomprensible», va afirmar el sindicat, i va recordar que l'administració té el deure «de garantir que l'assistència sanitària es realitza amb qualitat i les millors condicions per a tots els professionals encar-regats d'oferir aquest servei públic essencial». La nova convocatòria de vaga ve precedida de 8 dies de vaga de metges residents, que van tenir un seguiment del 90%, segons aquest sindicat, i després de declarar que les negociacions amb la patronal es trobaven en «via morta» perquè sobre la taula hi ha una proposta d'increment salarial d'1,5 euros al dia, que van qualificar «d'irrisòria».

El sindicat Metges de Catalu-nya ha sol·licitat una reunió urgent amb tots els partits amb representació parlamentària per tractar els problemes de l'atenció primària de l'ICS.