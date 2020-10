Els Mossos busquen un agent que ha retratat un ninot del Rei penjat en una comissaria

Els Mossos d'Esquadra busquen un agent del cos per fotografiar un ninot del Rei penjat a l'aparcament d'una comissaria de Girona. Es tracta d'una figura que una patrulla de Trànsit havia retirat a primera del matí del radar del qual penjava a la C-65 a l'altura de Cassà de la Selva.

La figura ha acabat a l'aparcament de la comissaria ART dels cotxes de Trànsit, on es guarden els objectes que es retiren de la carretera per motius de seguretat abans de ser destruïts. No obstant, algú ha agafat el ninot, l'ha col·locat dret de nou i, penjant del sostre, l'ha retratat al costat de vehicles oficials.

Els Mossos han obert una investigació per aclarir el succeït i revisen gravacions de les càmeres –instal·lades recentment a la comissaria– per trobar l'autor d'una imatge que s'ha viralitzat i ha posat en un compromís els responsables de la demarcació.