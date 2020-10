De part al cotxe: una dona dona a llum a Barcelona a pocs metres d'arribar a l'hospital

La Zulema, una veïna de Barcelona, va donar a llum aquest dijous la seva filla Ana Paula, al cotxe en el qual es desplaçava amb el seu marit a l'Hospital de Sant Pau de la capital catalana perquè havia començat a tenir contraccions.



Segons ha explicat la dona en un vídeo difós aquest divendres per l'Hospital de Sant Pau, quan es dirigia al centre va sentir contraccions doloroses "i quan faltaven dos carrers abans d'arribar a l'hospital, vaig donar a llum".



"Quan baixàvem pel carrer de Sant Quintí li vaig dir al meu marit: ja està, ja ha nascut», ha recordat la feliç mare des del llit de l'hospital on es recupera abraçada a la seva nounada. "Quan vam arribar a l'aparcament d'ambulàncies de l'hospital, ell (el seu marit) va entrar com un boig, va baixar, va avisar que havia tingut la nena al cotxe i quan van obrir les porta, em van baixar els pantalons i allà hi havia el nadó", ha rememorat. Totes dues, ha comunicat Sant Pau, es troben en perfecte estat.





?? La vida sempre s'obre pas. L'Ana Paula ha nascut avui al cotxe de camí a #SantPau. La Zulema, la seva mare, ens explica l'experiència, i com han estat ateses pels nostres equips al pati d'ambulàncies de l'Hospital. Totes dues es troben molt bé i ara descansant ? pic.twitter.com/kA8F7F37Fx — HospitalStaCreuStPau (@HospitalSantPau) October 8, 2020