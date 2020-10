Què diuen els titulars en paper d'aquest divendres?

"El mal estat de la carretera de Terrassa va propiciar el descarrilament a la Renfe" és el titular principal de Regió7 d'aquest divendres, 9 d'octubre. La fotografia és per al nou túnel de vent instal·lat a Sant Fruitós de Bages. El diari també destaca dos morts més per covid a Althaia en sumen quatre en deu dies; Manresa és la segona ciutat gran on menys creix la renda per declarant; al d'Entrada, la Principal de la Bisbal interpreta avui a Sallent el disc de sardanes del bagenc Jaume Riu; i suplement especial de la Fira Mediterrània.

Titulars diversos als diaris d'aquest divendres: