Torra, Puigdemont i Mas denuncien una «Espanya de la repressió» amb Felip VI

Els últims tres presidents de la Generalitat, Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra, han denunciat aquest divendres una "Espanya de la repressió" amb el rei Felip VI, durant el regnat del qual els tres expresidents han acabat "inhabilitats o destituïts" per l'Estat.

Mas, Puigdemont i Torra han comparegut conjuntament des de la Casa de la Generalitat a Perpinyà (França), coincidint amb la visita de Felip VI i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a Barcelona.

En la compareixença dels expresidents, Puigdemont ha assenyalat que en els sis anys de regnat de Felip VI "tots i cadascun dels presidents de la Generalitat han estat inhabilitats o destituïts", cosa que representa "un rècord que potser encaixa amb la tradició dels Borbó" però que és "una vergonya" per als "responsables polítics que l'han alimentat, tolerat o dirigit".

Torra i Mas tenen en comú que han estat condemnats per desobediència –el primer per la pancarta dels polítics presos i el segon per la consulta sobiranista del 9N–, mentre que Puigdemont va fugir a l'estranger després del referèndum unilateral de l'1 d'octubre del 2017 i el Tribunal Suprem el va declarar en rebel·lia.

D'altra banda, Torra va entrar a registre ahir la sol·licitud per posar en marxa l'oficina d'expresident. La seva voluntat és instal·lar-la a la Casa Solterra de Girona. En la seva petició, dirigida al vicepresident amb funcions de president, demana que la creació d'aquesta oficina quedi sense efectes si el Tribunal Constitucional accepta les mesures cautelars del recurs d'apel·lació.

L'Eurocambra designarà dilluns un ponent per encarregar-se de la petició d'empara de Puigdemont

L'Eurocambra farà el primer pas per tramitar la petició d'empara de l'eurodiputat de JxCat Carles Puigdemont designant un eurodiputat perquè s'encarregui del cas. Després que el diari 'El Mundo' publiqués una suposada investigació de l'Audiència Nacional contra polítics catalans, entre els quals hi hauria l'expresident, Puigdemont va demanar a la cambra que analitzi si s'està vulnerant la seva immunitat com a eurodiputat. El Comitè d'Afers Legals, encarregat d'estudiar la sol·licitud de protecció, preveu triar un ponent per redactar l'informe sobre el cas a la pròxima reunió de coordinadors el dilluns 12 a la tarda.

Fonts parlamentàries asseguren que aquest dossier no podrà tirar endavant abans que els suplicatoris contra Puigdemont i els també eurodiputats de JxCat, Toni Comín i Clara Ponsatí, i que estan paralitzats a causa de les restriccions per la pandèmia.El Comitè d'Afers Legals encara està a l'espera que es trobi una solució per celebrar les audiències dels suplicatoris que el Tribunal Suprem va enviar a Brussel·les fa gairebé deu mesos. Mentre tinguin immunitat, la justícia belga i escocesa no pot estudiar les peticions d'extradició d'Espanya.