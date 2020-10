Torra, Puigdemont i Mas ofereixen avui una roda de premsa a Perpinyà

Els expresidents de la Generalitat Quim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas oferiran avui una conferència de premsa junts a Perpinyà, el dia en què el rei Felip VI visita Barcelona. Després de la inhabilitació de Torra i quan falten quatre mesos de les eleccions catalanes, els tres expresidents oferiran una imatge d'unitat, malgrat les divergències que hi ha hagut entre Mas i Puigdemont al full de ruta sobiranista i la ruptura entre JxCat i el PDeCAT.

La roda de premsa tindrà lloc a la Casa de la Generalitat a Perpi-nyà i coincideix amb la visita a Barcelona del rei i del president del Govern central, Pedro Sánchez, amb motiu de la New Economy Week, un acte on no hi haurà representants de la Generalitat.

Torra i Mas tenen en comú que han estat condemnats per desobediència –el primer per la pancarta dels polítics presos i el segon per la consulta sobiranista del 9N–, mentre que Puigdemont va fugir a l'estranger després del referèndum unilateral de l'1 d'octubre del 2017 i el Tribunal Suprem el va declarar en rebel·lia.

D'altra banda, Torra va entrar a registre ahir la sol·licitud per posar en marxa l'oficina d'expresident. La seva voluntat és instal·lar-la a la Casa Solterra de Girona. En la seva petició, dirigida al vicepresident amb funcions de president, demana que la creació d'aquesta oficina quedi sense efectes si el Tribunal Constitucional accepta les mesures cautelars del recurs d'apel·lació.