Trump tensiona el futur dels debats presidencials amb Joe Biden

Es podria pensar que a Donald Trump, un president dels Estats Units que va darrere de Joe Biden en les enquestes de les eleccions del 3 de novembre en què busca la reelecció i a qui contagiar-se de covid-19 ha allunyat des de divendres passat dels actes de campa-nya, li interessa qualsevol oportunitat de presentar el seu cas davant desenes de milions de nord-americans.

Però l'agenda i estratègia electoral i mediàtica de qui va ser estrella de la televisió es mouen per les seves pròpies regles. Ahir, després que la comissió independent que organitza els debats presidencials anunciés que «per protegir la salut i la seguretat de tots» havia decidit que Trump i Biden participessin de forma remota en el seu segon cara a cara el dia 15 a Miami, que havia tenir la forma de town hall –un format que inclou preguntes de ciutadans–, el líder republicà va descartar participar-hi. «No malgastaré el meu temps en un debat virtual», va assenyalar el president dels EUA.

La declaració va posar en marxa una altra jornada de caos i va disparar la incertesa sobre si es produiran els dos acaraments que quedaven organitzats o com, quan i en quina forma. Les dues campanyes van anar fent públiques les seves reclamacions a cop de comunicats. I una altra vegada el procés, que tradicionalment ha estat fàcil, està embolicat en la polèmica.

Primer el cap de campanya de Trump, que està entre les prop de dues desenes de persones de l'òrbita presidencial contagiades de covid-19, va anunciar que en lloc de participar en el debat virtual organitzaran un míting per a dijous que ve. I de nou van saltar les alarmes. El president està convençut que no és «contagiós en absolut», segons va dir, però encara està en tractament i no pot avançar quan deixarà de representar un risc per als altres. Els càlculs segons els temps habituals de la malaltia, a més, es dificulten per la negativa constant de la Casa Blanca a informar sobre quan va donar el seu últim negatiu.

Després del missatge de la campanya del líder republicà va arribar un altre de la de Biden en el qual es va anunciar que el demòcrata buscarà una forma de fer una trobada amb ciutadans el dia 15 i es va instar la comissió a traslladar el debat town hall al dia 22, quan estava previst el tercer cara cara amb format tradicional. Llavors va arribar una altra proposta de la campanya de Trump, acceptant el suggeriment de Biden però instant també al fet que el que hauria estat el tercer debat es passi al dia 29, només cinc dies abans de la cita amb les urnes. La resposta dels demòcrates va ser un rebuig contundent: «El comportament erràtic de Trump no li permet reescriure el calendari».