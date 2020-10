Catalunya encara no ha activat l'aplicació de detecció Radar Covid-19

Catalunya és l'únic territori de l'Estat que no ha posat en marxa l'aplicació Radar Covid-19, per detectar contactes de persones positives de coronavirus, tot i que no descarta fer-ho en les pròximes setmanes, segons va dir ahir el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.

La incorporació es va endarrerir en part perquè la proves d'interconnexió dels sistemes informàtics havien estat fallant, segons va informar la secretària d'Estat que la va confeccionar. Però aquesta disfunció ja es va solucionar a finals de la setmana passada, segons les mateixes fonts. Segons va informar El Periódico, ara ja només depèn de la Generalitat de Catalunya, que segueix sense posar dates a la posada en servei.

Un cop descarregada, l'aplicació detecta les persones que han estat amb l'usuari a menys de dos metres i durant més de 15 minuts. Si algun usuari dona positiu, els serveis sanitaris li proporcionen un codi que ha d'introduir a l'aplicació i avisa els que hagin tingut aquest contacte estret sense que en cap moment es coneguin les dades del positiu de coronavirus i el contacte.