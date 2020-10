Felip VI demana «unitat» en el seu discurs

? El rei Felip VI va demanar ahir a Barcelona que els espanyols s'esforcin a donar «imatge d'unitat» com un element important per superar la crisi. «Espanya s'ha llaurat merescudament una imatge internacional associada a la competitivitat i a l'excel·lència productiva. Treballem junts per mantenir-la, i per augmentar-la on sigui necessari», va dir el cap d'estat. Felip VI no visitava Catalunya des del novembre del 2019. De fet, tenia previst un viatge fa algunes setmanes per participar en l'entrega dels despatxos als alumnes de l'Escola Judicial, però, com que coincidia amb la data prevista de l'anunci de la sentència d'inhabilitació de Quim Torra, el Govern va preferir evitar-ho.

Com ja s'havia anunciat, ni el president substitut, Pere Aragonès, ni cap altre membre del Govern de la Generalitat van voler fer-se la foto amb el monarca. Tampoc Ada Colau, que va deixar la representació de l'Ajuntament de Barcelona al seu primer tinent d'alcalde, el socialista Jaume Collboni.