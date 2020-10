Una festa d'aniversari va ser un dels principals orígens del brot al Pius

Una festa d'aniversari hauria sigut una de les causes del brot de covid que ha sorgit a l'institut Pius Font i Quer de Manresa i que ha fet que hi hagi 22 positius en una mateixa classe de 26 alumnes, segons va confirmar ahir a Regió7 Salut Pública de la Generalitat.

Hi ha, però, altres fonts de contagi, que s'estan investigant i se n'està fent seguiment per trencar la cadena. La recerca no ha finalitzat. Segons Salut, «s'han identificat diverses cadenes de transmissió en l'àmbit social». El contagi, doncs, no s'hauria produït dins el centre de secundària. Una d'aquestes cadenes està relacionada amb l'esmentada festa d'aniversari a la qual hi van assistir alguns estudiants.

Vint-i-dos dels vint-i-sis alumnes d'un grup de primer de batxillerat de l'institut Pius Font i Quer de Manresa van donar positiu per coronavirus. El brot es va notificar aquest dimarts. Dos casos van iniciar simptomatologia la setmana abans, fet pel qual es va iniciar la quarantena de l'aula i es va fer la PCR al grup de convivència. Als 24 alumnes més de l'aula. 20 més van donar positiu. Tots ells eren asimptomàtics.

Des del primer moment es van iniciar mesures de prevenció i control de brot, i també l'esmentada investigació per trencar la cadena de transmissió. Una de les mesures que es va prendre va ser confinar els alumnes dels altres dos grups de primer de batxillerat de l'institut.

A tots ells també se'ls hi va fer, dimecres, la prova del PCR (vegeu Regió7 de dijous) i ahir es va saber que van donar negatiu tots ells. «S'ha pres totes les mesures de seguretat que se'ns han dit, i els negatius ho confirmen», van assegurar ahir fonts de la direcció del centre. «El dia a dia a l'institut és més normal del que la gent es pensa». Pel que fa al brot en si, membres de la direcció del mateix institut han assegurat que «nosaltres tenim constància del que passa dins el centre. Aquí es compleixen les mesures de seguretat», han insistit. «El que passi a fora no ho podem controlar».

Els tres grups confinats podran tornar a l'institut el pròxim 15 d'octubre. Mentrestant segueixen les classes en línia.