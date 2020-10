Illa justifica l'estat d'alarma a Madrid perquè Ayuso «ha decidit no fer res»

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) va publicar electrònicament a tres quarts de cinc d'ahir el decret d'estat d'alarma per a Madrid que el Consell de Ministres havia aprovat hores abans. Les restriccions haurien d'haver entrat en vigor a les tres de la tarda del divendres, però finalment, a aquesta hora, encara no s'havia publicat al BOE. La Constitució permet que l'estat d'alarma se circumscrigui només a una part del territori i per als primers quinze dies no cal l'autorització del Congrés dels Diputats. Sí que caldria l'aval de la cambra baixa si l'executiu el volgués prorrogar.

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va justificar ahir l'aprovació de l'estat d'alarma a Madrid per la situació de la pandèmia a la Comunitat i la inacció del Govern d'Isabel Díaz Ayuso, que «va decidir no fer res». «La paciència té un límit» i «no podem estar de braços plegats», va afirmar el ministre, perquè «cal protegir la salut dels madrilenys i evitar que la situació es propagui a altres Comunitats».

Segons el ministre de Sanitat calia adoptar decisions: «L'obligació d'aquest Govern és frenar el virus doblegant la corba i protegint els madrilenys i la resta d'espanyols», va sentenciar.



15 dies de restriccions

Les restriccions van tenir efecte des del moment de la publicació ahir mateix a la tarda. La durada de l'estat d'alarma serà de 15 dies i les mesures que imposa són les mateixes que estaven en vigor fins aquest dijous.

Això suposa, entre altres mesures, un confinament perimetral de Madrid i vuit municipis més. Va caure de la llista Alcalá de Henares, que, segons el ministre Illa, ha millorat la seva situació i ja no compleix els criteris per al confinament.

Les mesures que imposen implica el confinament perimetral dels municipis de més de 100.000 habitants que tinguin una incidència acumulada de més de 500 casos de coronavirus per cada 100.000 habitants.

El decret restringeix l'entrada i sortida dels municipis que superin aquests llindars a excepció de casos justificats, com anar a treballar, tornar al domicili habitual, anar a centres sanitaris, tenir cura de persones dependents o en casos de força major.

D'altra banda, el decret recull les restriccions de la capacitat de comerços i restauració al 50%, l'obligació de tancar bars i restaurants abans les 11 de la nit, la limitació de trobades socials a un màxim de sis persones, entre altres.