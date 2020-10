L'alcalde de Martorell reclama que es normalitzin els CAP

L'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha demanat a Salut la reobertura del Centre d'Assistència Primària (CAP) de la Vila i la normalització en l'atenció al CAP del barri de Buenos Aires. Fonollosa ho ha fet en el decurs de la visita a la població del delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Juli Fernàndez, que va explicar a alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat, el nou Pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària. Va ser una trobada telemàtica.

L'alcalde, Xavier Fonollosa, va exposar que el seu govern «entén la reestructuració i l'esforç d'adaptació que ha hagut de fer el departament de Salut durant els últims mesos, però ara cal reforçar els CAP per assumir la gestió de l'epidèmia i alhora normalitzar l'atenció primària a tots els veïns i veïnes». I va afegir que «hem d'evitar desplaçaments, sobretot dels col·lectius vulnerables, com la gent gran, a altres centres més llunyans».

Els alcaldes i alcaldesses van coincidir a reclamar «que l'atenció primària es normalitzi, tenint en compte les mesures de seguretat, però que es normalitzi. El servei de proximitat que presten els professionals és un dels que més valoren els veïns i és essencial, sempre, però especialment en aquest context d'epidèmia», va assegurar Fonollosa.

Juli Fernández, però, va presentar un pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària per a la Regió Sanitària Metropolitana Sud. És una inversió de 26,9 milions d'euros en tres anys per a canvis estructurals en el servei. La inversió inclou la contractació de nous rols professionals, la reordenació de processos i la incorporació de noves tecnologies que permetin potenciar la medicina telemàtica i telefònica.

El delegat del Govern, Juli Fernández, va dir que «ara tenim una eina que ens ha de permetre recuperar amb les millors condicions l'activitat ordinària i l'activitat covid a l'atenció primària, garantint l'accessibilitat al servei i una resposta assistencial ràpida i resolutiva». També va recordar que en les properes setmanes el servei de vigilància epidemiològica es potenciarà amb la incorporació de 600 professionals.

Seran els CAP els que decidiran quins recursos necessiten i quines actuacions hauran de prendre en funció de les seva casuística. Pel que fa als canvis conjunturals que s'estan introduint per afrontar la pandèmia, hi ha una dotació de 865.711 euros per a la contractació de gestors covid i 2 milions per a referents escolars.