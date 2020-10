L'independentisme torna a sortir al carrer per rebutjar la presència del rei Felip VI

Unes 1.500 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana, es van manifestar ahir a Barcelona als voltants de l'estació de França en contra de la visita de Felip VI. En concret, es van reunir un total de 1.500 persones entre els participants de la cadena humana d'Òmnium Cultural i l'ANC, a més de les que van assistir a la manifestació dels CDR, que va partir de l'Arc de Triomf.

La concentració es va celebrar sense aldarulls greus tot i que, un cop va acabar l'acte de la BNEW, quan els Mossos d'Esquadra van retirar el cordó que protegia l'edifici, un centenar de manifestants van irrompre a l'estació de França. En aquesta línia, el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, va replicar al rei que és «on les institucions democràtiques funcionen» que hi acostuma a haver «creixement econòmic».

En paral·lel, Ll presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va cremar una foto del rei a les portes de l'estació de França, mentre se celebrava l'acte: «Els Borbons regnen a Catalunya des de fa més de 300 anys per dret de conquesta», va assegurar.

Per la seva banda, el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va retreure al rei Felip VI que l'únic que hauria de fer quan ve a Catalunya és «demanar perdó per tot el que ha provocat». Ambdues entitats van organtizar una cadena humana de protesta.

Per la seva part, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, va criticar la visita del monarca a la capital catalana. «No és necessària i no aporta res positiu com a imatge de país», va assegurar l'empresari després de la reunió sobre els Fons Europeus de Reconstrucció, on també va participar el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa.

Canadell creu que la presència del rei pot afectar «el teixit empresarial i econòmic» del país i va assegurar que «és un acte que es podria haver estalviat». Finalment, Canadell va afegir que Felip VI ha tingut «poca sensibilitat amb la situació de la covid-19» i l'únic que provoca és «que la gent respongui».



Pintura en pols

Durant la manifestació, un grup de manifestants va llançar pintura en pols a les furgonetes de les unitats antiavalots que protegien l'estació, la qual van perimetrar amb un cordó policial a uns 200 metres de distància de l'entrada.

Els concentrats van increpar dues dones que van travessar la manifestació amb banderes d'Espanya i els Mossos les van escortar mentre els manifestants les esbroncaven.

Al llarg del matí els manifestants van cridar proclames independentistes i republicanes, com «Catalunya no té rei», i van cantar «Si el rei vol corona, corona li darem. Que vingui a Barcelona i el coll li tallarem».



Investigació

Els Mossos d'Esquadra investiguen quin agent va fer la foto on es veu un ninot del rei penjat a l'aparcament de la comissaria de Trànsit de Girona. El maniquí, que vesteix uniforme militar, va aparèixer ahir al matí al radar de tram que hi ha a la C-65 a Cassà de la Selva. Estava penjat de l'estructura metàl·lica i tenia dos cartells al costat: un amb la paraula «Fora» i l'altre, amb la imatge d'una corona tatxada. Els Mossos van retirar-lo entre les 9 i les 10 del matí i van portar-lo a comissaria. A la imatge que va fer-se viral a xarxes socials es veu el ninot penjant d'una columna de l'aparcament de la comissaria, amb dos cotxes logotipats a banda i banda.

Arran de la difusió a xarxes –i de la volada que va agafar la imatge– els Mossos van obrir una investigació interna per veure qui va fer la fotografia i com és que el ninot que representa Felip VI estava col·locat d'aquesta manera. Entre d'altres, la policia revisarà les càmeres de seguretat que hi ha a l'aparcament de la comissaria de Trànsit per veure qui és l'agent, o agents, que hi ha al darrere de l'acció.



Ple a Lleida

Finalment, el ple de l'Ajuntament de Lleida va avalar ahir retirar els reconeixements al rei emèrit que hi ha a la ciutat, com ara el nom de carrers, edificis o centres.

Així, l'alcalde Pueyo va anunciar que la setmana vinent es retirarà el bust de Joan Carles I del saló de sessions. El ple també va expressar el rebuig a la sentència «grotesca i desproporcionada» que inhabilita Quim Torra, una moció que també va aprovar-se amb els vots dels tres grups del Govern. D'altra banda, va quedar rebutjada la reprovació del Govern per la gestió del segon confinament de Lleida, plantejada pel PSC.