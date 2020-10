Els països europeus registren xifres rècord de contagis

Diversos països europeus estan en xifres rècord de contagis en aquesta segona onada, és el cas d'Alemanya, Rússia i la República Txeca, mentre que el Govern italià preveuen més restriccions i a França quatre ciutats més passen al nivell d'alerta màxima, en el qual ja hi ha les àrees urbanes de París i de Marsella.



Alemanya i Rússia

La xifra de nous contagis a Alemanya va superar ahir els 4.500 diaris, la marca més alta des de mitjan abril, mentre que Angela Merkel intenta consensuar mesures per a atallar aquest ascens. En total, en 24 hores es van registrar 4.516 contagis de coronavirus, que se sumen a un total de 314.660 infeccions des de l'inici de la pandèmia i 9.589 víctimes mortals, 11 de les quals en les últimes 24 hores. La progressió de les últimes setmanes fa témer que s'arribi pròximament al pic de contagis del moment àlgid de la primera ona a Alemanya.

Rússia va registrar ahir 12.126 nous casos de coronavirus, la xifra més alta de contagis diaris al país des del començament de la pandèmia. En l'última jornada es van produir 201 defuncions per coronavirus, i es va elevar a un total de 22.257. Moscou, el principal focus d'infecció del país, va sumar ahir 3.701 nous contagis i 33 defuncions per coronavirus, amb el que acumula ja 321.812 casos i 5.500 morts per covid-19.



República Txeca i França

A la República Txeca, actual epicentre de contagis a la Unió Europea amb 375 casos per cada 100.000 habitants, va registrar aquest divendres un rècord d'infeccions en les últimes 24 hores, amb 5.394 nous casos.

Aquest divendres va entrar en vigor un nou paquet de mesures al país centreeuropeu, amb el tancament de cinemes, teatres o gimnasos, entre altres.

Igual que França, on el ministre de Sanitat va anunciar dijous que a partir d'avui quatre ciutats més (Lió, Lilla, Grenoble i Saint Étienne) passaven al nivell d'alerta màxima.