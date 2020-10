Sánchez defensa que no es podien quedar «de braços plegats» amb Madrid: «No venim a imposar ni tutelar, sinó a ajudar»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dissabte l'aplicació de l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid. "No podíem quedar-nos de braços plegats ni mirar cap a un altre costat. S'havia de donar una resposta clara, contundent i ràpida a la situació de la pandèmia a Madrid", ha justificat Sánchez des de la 31a Cimera Espanya-Portugal celebrada a Braga. "Sempre hem posat per davant salvar vides i demanem a tots els governants que facin el mateix", ha continuat el president espanyol, que ha estès la mà una vegada més a la presidenta madrilenya, Isabel Díaz-Ayuso, i s'ha mostrat "obert a dialogar". "No hem vingut ni a imposar ni a tutelar, sinó a ajudar, col·laborar i cooperar", ha assegurat Sánchez.

"En el moment en què no es prenen les decisions que creiem que s'han de prendre, el govern d'Espanya el que no pot fer és posar-se de costat. Nosaltres sempre ens posarem a la pell dels qui més pateixen aquesta pandèmia: malalts, professionals sanitaris i familiars de les víctimes", ha etzibat el president del govern espanyol. "Sempre hem posat la salut pública per damunt de qualsevol altra consideració. I és evident que la incidència acumulada a Madrid és molt elevada i preocupant", ha reflexionat en veu alta Sánchez, acompanyat del primer ministre portuguès, António Costa. "Després de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid podíem no fer res o podíem aplicar l'estat d'alarma territorialitzat", ha apuntat el president espanyol.

"Es tracta només de donar una cobertura jurídica i continuar amb les mateixes restriccions sanitàries. Esperem que en els propers 15 dies puguem doblegar la corba a Madrid", ha volgut deixar clar Sánchez, que ha tornat a demanar el desterrament de "la lluita partidista". "Per això apel·lo a la unitat. Estem davant una batalla epidemiològica, no ideològica", ha afirmat el president del govern espanyol, que finalment ha descartat un nou tancament de fronteres a nivell europeu. "Hem de donar una resposta homogènia i, per tant, no contemplem el tancament de fronteres", ha constatat Sánchez, que ha subratllat que la 31a cimera Espanya-Portugal ha servit per estrènyer encara més les relacions entre ambdós països i alinear els "plans nacionals de recuperació" post covid-19.

"L'esperança és que els fons europeus estiguin disponibles ja l'1 de gener del 2021. Seria la millor manera de començar la presidència portuguesa de la UE", ha avançat el primer ministre, António Costa. "Tots estem intentant fer-ho de la millor manera possible davant la pandèmia. Si mirem les xifres actuals, països que en un primer moment han tingut excel·lents resultats contra la covid-19, ara els tenen dolents. No és moment de jutjar, sinó de ser solidari", ha conclòs Costa.