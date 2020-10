La UE sancionarà Rússia pel cas d'enverinament de Navalni

La Unió Europea prepara noves sancions contra Rússia per l'enverinament de l'opositor Aleksei Navalni. Els ministres d'exteriors de la UE discutiran en una reunió dilluns la proposta de França i Alemanya per imposar sancions a un grup de persones vinculades amb l'atac.

Fonts diplomàtiques europees asseguren que no dona temps d'adoptar una decisió ferma dilluns, però esperen que els ministres arribin a un «acord polític» per impulsar represàlies contra «l'ús il·legal d'armes químiques» per motius «polítics». Tanmateix, les mateixes fonts no han revelat qui podria estar en aquesta llista de sancions.

L'opositor rus Aleksei Navalni va ser enverinat amb l'agent nerviós Novichok, segons el Govern alemany. Navalni va ser traslladat a Berlín després de caure malalt durant un viatge a Sibèria, a Rússia. Al principi de setembre va sortir del coma i recentment ha pogut sortir de l'hospital després d'estar un mes ingressat per l'enverinament.

L'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (ONU) ha reclamat aquesta setmana a Rússia que «reveli el programa Novichok» arran del presumpte intent d'assassinat de l'opositor rus Aleksei Navalni amb aquest agent nerviós.