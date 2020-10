Catalunya registra 2.360 contagis i 13 noves morts per covid-19

El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya segueix pujant progressivament i ja arriba als 289,56, amb un creixement de 14,6 punts en 24 hores (ahir era de 274,89), segons les dades actualitzades del Departament de Salut. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, també s'incrementa lleugerament i passa d'1,29 a 1,30. En paral·lel, en les últimes 24 hores s'han declarat 2.300 nous casos confirmats per prova PCR, arribant als 158.078 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 13 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.483. Actualment hi ha 873 persones ingressades per coronavirus als hospitals (+34), 151 de les quals estan a l'UCI (sis menys que ahir).

Tots els indicadors segueixen empitjorant, com en els últims dies. El risc de rebrot era de 195,29 entre el 24 i el 30 de setembre, però ara ha pujat fins a 289,56. La pujada en 24 hores és de 14,6 punts. L'Rt també ha passat d'1,02 la setmana anterior a l'1,30 en els darrers set dies (de l'1 al 7 d'octubre). Fa 24 hores era de l'1,29.

Pel que fa a casos confirmats per PCR, en l'última setmana, de l'1 al 7 d'octubre, n'hi va haver 10.249, xifra clarament superior a la setmana anterior, quan se'n van confirmar 7.502. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR en 133,59 per cada 100.000 habitants, més alta que la setmana anterior. Durant l'última setmana s'han fet 148.004 proves PCR, de les quals un 7,06% han donat positiu, també per sobre del percentatge de l'interval anterior. La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en 38,47 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 184.451 casos, 158.078 dels quals mitjançant prova PCR. Hi ha hagut 13 noves morts i el total acumulat arriba a les 13.483: 8.197 en hospitals o sociosanitaris (+4), 4.192 en residències, 846 en domicilis (+1) i 248 (+8) no classificables. A les residències s'han detectat 68 nous casos amb PCR, fins a un total de 17.264. Amb la resta de proves, el número total de casos és de 19.028. En total han mort al voltant d'un terç dels afectats, 6.600, 9 més que els reportats fa un dia.



Regió sanitària de Barcelona: el risc de rebrot s'apropa als 320 punts i 2 morts

A la regió sanitària de Barcelona ciutat, que inclou la capital catalana, Montcada i Reixac i una ABS de Sant Adrià de Besòs, el nombre total de confirmats per PCR se situa en 38.910 (404 més que en l'últim balanç), xifra que s'eleva a 46.550 amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 4.512 persones a l'àrea, dues més en relació a l'anterior balanç. El risc de rebrot puja uns 4 punts i se situa en 317. El de la setmana del 24 al 30 de setembre era de 176. L'Rt baixa 2 centèsimes i se situa en l'1,47 (la setmana anterior estava en 0,89), i la taxa de confirmats per PCR els últims set dies és de 131,64 per cada 100.000 persones. A la regió hi ha 148 pacients ingressats, 4 més, 21 dels quals a l'UCI (-2).



Regió metropolitana nord: el risc de rebrot puja 16 punts i supera els 450 a Santa Coloma de Gramenet

La regió metropolitana nord suma 39.487 casos confirmats per PCR des de l'inici de la pandèmia (709 més que en l'últim balanç) i 45.236 amb totes les proves. El territori ha registrat 3.100 morts des de l'inici de la pandèmia (cap més que les informades fa 24 hores). El risc de rebrot puja 16 punts i se situa en 323 (era de 221 durant la setmana anterior), mentre que la velocitat de propagació del virus es manté a 1,29. La setmana del 24 al 30 de setembre va ser d'1,07. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies és de 146,81 per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades, hi ha 303 pacients ingressats, set més, 37 dels quals a l'UCI (-3).

A la ciutat de Sabadell, una de les capitals del Vallès Occidental, el risc de rebrot puja 8 punts, fins a 252, per sota del valor de la setmana del 24 de setembre (278). En paral·lel, l'Rt baixa tres centèsimes, fins a 0,99 (era de 1,25 la setmana anterior), mentre que la taxa de confirmats per PCR dels últims set dies està en 124,74 per cada 100.000 habitants.

A Terrassa, l'altra capital de la comarca, el risc de rebrot baixa 8 punts fins als 475,81. La setmana del 24 de setembre era de 334. L'Rt també disminueix a 1,24, mentre que la setmana anterior era del 0,99. La taxa de confirmats per PCR és de 226,12 per cada 100.000 habitants.

El risc de rebrot de Badalona, on també s'han fet cribratges en barris concrets, també continua pujant, ho fa clarament en 34 punts i ara està en 368. La setmana anterior va ser de 279. L'Rt puja lleugerament en 24 hores i està en 1,26. Era d'1,20 entre el 24 i el 30 de setembre. La taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 164,20.

Pel que fa a Santa Coloma de Gramenet, el risc de rebrot continua en clara escalada i puja 28 punts en 24 hores, fins als 455, mentre que la setmana anterior era de 251. L'Rt també s'incrementa i passa de l'1,44 a l'1,46 (per 0,99 de l'interval anterior). La taxa de confirmats està en 191,37.



Regió metropolitana sud: el risc de rebrot puja 14 punts, 2 morts i millora l'Hospitalet

La regió sanitària metropolitana sud suma un total de 29.834 confirmats per PCR (387 més en les darreres hores) i 34.863 amb l'acumulat de totes les proves. Les persones que han mort per coronavirus són 2.442 (dues més). El risc de rebrot puja uns 14 punts en 24 hores i se situa en 232. Va ser de 175 en la setmana del 24 al 30 de setembre. La velocitat de propagació del virus puja lleugerament i està en l'1,28. La taxa de confirmats per PCR és de 104,55 per cada 100.000 habitants. En aquesta regió, hi ha 118 pacients ingressats per la covid-19 (+12), dels quals 16 són a l'UCI (ídem).

A L'Hospitalet de Llobregat hi ha un risc de rebrot de 412, uns 6 punts menys en 24 hores. Està per sobre del de la setmana del 24 al 30 de setembre, quan va ser de 310. Per altra banda, l'Rt baixa sis dècimes fins a 1,32. La setmana anterior va ser d'1,12.



Catalunya central: el risc de rebrot sobrepassa els 1.000 punts a Vic

La regió sanitària de la Catalunya Central té un total de 10.920 casos confirmats per PCR, 166 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 13.073 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.644 persones en aquesta regió, una més que en el balanç anterior. El risc de rebrot puja més de 29 punts i se situa en 313. La setmana anterior era de 256. La taxa de reproducció del virus puja set centèsimes i està en 1,19 (la setmana del 24 de setembre era de l'1,11) i la taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és de 143,63. La regió suma 64 pacients ingressats (ídem), 11 a l'UCI (+1).

A Vic, on s'ha dut a terme un cribratge massiu al barri del Remei, el risc de rebrot puja fins als 1.072 punts, 113 punts més en 24 hores. És una xifra molt superior a la de la setmana anterior (693). L'Rt puja lleugerament en 24 hores, fins a l'1,76, quan la setmana del 24 de setembre era d'1,57. La taxa de confirmats per 100.000 habitants està en 356,09

A Manlleu, on s'està realitzant un cribratge poblacional, el risc de rebrot augmenta 173 punts i se situa en 901. La setmana anterior estava en 1.149. L'Rt puja a 0,91 (la setmana anterior va ser de l'1,30). La taxa de confirmats per PCR és de 486,34.



Camp de Tarragona: el risc de rebrot frega els 300 punts, cinc morts i empitjora Tarragona

Al Camp de Tarragona s'han registrat 7.320 casos confirmats per PCR, 115 més que fa 24 hores. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 7.995. En aquesta regió han mort 447 persones, cinc més que en l'anterior balanç. El risc de rebrot puja 17 punts i se situa en 295, per sobre del de la setmana del 24 al 30 de setembre (134). L'Rt es manté a l'1,61, mentre que la taxa de confirmats per PCR se situa en 127,64 per cada 100.000 habitants. Segons les últimes dades, hi ha 72 pacients ingressats (+4), 19 dels quals a l'UCI (-1).

A Reus, on Salut va iniciar un cribratge i on es va detectar un brot a l'hospital, el risc de rebrot puja 2 punts i està en 389, per sobre dels registres de la setmana anterior (222). L'Rt baixa un xic fins a l'1,58 (la setmana del 24 de setembre va ser d'1,06), mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 148,68 per cada 100.000 habitants.

La ciutat de Tarragona presenta un risc de rebrot de 219 (39 punts més en 24 hores). La setmana anterior el tenia de 148. L'Rt puja més d'una dècima i està en l'1,38, superior a l'interval del 24 al 30 de setembre, quan era d'1,11. La taxa de confirmats per PCR se situa en 97,16 per cada 100.000 habitants.



Terres de l'Ebre: l'RT es manté per sota d'1 i millora Tortosa

La regió de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 1.859 casos confirmats per PCR (48 més que en el balanç anterior) i 2.056 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 66 persones (una més que en l'últim balanç). El risc de rebrot puja uns 14 punts en 24 hores i ara és de 269. La setmana anterior era de 511. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies és de 150,69 per 100.000 habitants. L'Rt puja lleugerament a 0,81, mentre que la setmana anterior estava en l'1,91. Segons l'últim balanç, hi ha 16 pacients ingressats (+2), 2 a l'UCI (igual).

Tortosa registra un risc de rebrot de 713, uns 3 punts menys en un dia després del cap de setmana passat, on s'havia disparat. La setmana anterior estava en 1.804. La velocitat de contagi es manté en 0,78, per sota que en l'interval anterior (2,45). La taxa de confirmats per PCR està en 399,69.



Regió de Lleida: el risc de rebrot puja 33 punts però segueix millorant Balaguer

A la regió sanitària de Lleida, hi ha acumulats 12.435 casos confirmats per PCR, 113 més que el dia anterior. Són 13.097 si es tenen en compte totes les proves. Un total de 312 persones han mort per coronavirus des de l'inici de la pandèmia, igual que en l'últim balanç. Pel que fa al risc de rebrot, puja 33 punts i està en 306, per sobre del registrat la setmana anterior (152). La velocitat de propagació puja i està en l'1,50, mentre que la setmana anterior era de 0,91. La taxa de confirmats per PCR de l'1 al 7 d'octubre és de 137,07 per 100.000 habitants. Hi ha 19 pacients ingressats (tres menys que fa 24 hores), 9 a l'UCI (-2).

A Balaguer, el risc de rebrot baixa 55 punts en 24 hores i està en 296. La setmana anterior era de 201. L'Rt cau dues dècimes fins a 1,46, pel 0,46 de l'interval entre el 24 i el 30 de setembre. La taxa de confirmats per PCR està en 122,55.



Alt Pirineu i Aran: baixa el risc de rebrot i millora Puigcerdà

La regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran ha registrat 1.173 casos confirmats per PCR, 20 més, i 1.327 sumant totes les proves. Un total de 36 persones han mort des de l'inici de la pandèmia (les mateixes que en l'anterior balanç). El risc de rebrot baixa 11 punts i està en 324. La setmana del 24 de setembre, la regió presentava un risc de 244. L'Rt s'incrementa fins a l'1,36, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 128,52 per cada 100.000 habitants. Les últimes dades assenyalen que hi ha 6 pacients ingressats (-3), cap a l'UCI.

A Puigcerdà, el risc de rebrot baixa 130 punts, fins als 1.057. La setmana anterior estava en 730,83. L'Rt també baixa i se situa en l'1,45, mentre que en la setmana del 24 era de 0,90. La taxa de confirmats per PCR està en 381,68.



Regió de Girona: El risc de rebrot puja 16 punts, Salt frega els 1.000 punts i 17 ingressats més als hospitals

A la regió sanitària de Girona, els casos confirmats per PCR acumulats són 13.715 (306 més), i pugen a 16.138 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 879 persones al territori (dues més que en el balanç anterior). El risc de rebrot puja uns 16 punts fins a 279, mentre que la setmana del 24 de setembre va ser de 195. L'Rt puja quatre centèsimes i està en l'1,24 (0,94 l'interval anterior), i la taxa de confirmats per PCR de l'1 al 7 d'octubre és de 125,37 per cada 100.000 habitants. Hi ha 87 pacients ingressats (+17), 23 dels quals a l'UCI (+5).

A la ciutat de Girona, el risc de rebrot puja 11 punts i se situa en 410. Està per sobre del de la setmana del 24 de setembre, quan va ser de 350. La velocitat de propagació puja i se situa en 1,11, mentre que la taxa de confirmats per PCR és de 180,55 per cada 100.000 habitants.

A la ciutat de Salt, el risc de rebrot puja fins a 980, uns 106 punts més en 24 hores. En paral·lel, l'Rt també creix fins a l'1,17. La taxa de confirmats per 100.000 habitants és de 415,12.



Vic, Puigcerdà i Salt, municipis amb més risc de rebrot

Vic és el municipi català amb més risc de rebrot, amb 1.072,03. En segona posició hi ha Puigcerdà, amb 1.057,90, i en tercera està Salt, amb 980,89. En paral·lel, les tres localitats amb major risc de contagi són Molins de Rei (3,35), Vilafranca del Penedès (3,30) i Premià de Mar (2,88).