Fer descansar la vista cada 20 minuts del treball amb pantalla digital La regla principal, i la més important, per treballar amb pantalles i mantenir la bona salut de l'úll és la del 20-20-20. Cada 20 minuts de treball amb visió pròxima s'han de relaxar 20 segons els ulls mirant a 20 metres, el que equival a mirar un objecte per la finestra o dins la mateixa sala que estigui lluny. Utilitzar lubricants o llàgrimes naturals per humidificar l'ull Treballar amb llum natural sempre que sigui possible Mantenir la distància amb la pantalla digital No oblidar-se de parpellejar per no fixar la vista Activitats a l'aire lliure un cop finalitzat l'ús de la pantalla Dur a terme periòdicament revisions òptiques als infants

L'ús de les pantalles digitals disminueix la freqüència de parpelleig i això augmenta la sequedat ocular, la fatiga visual o la irritació als ulls. Per combatre aquesta sequedat ocular es poden utilitzar lubricants o llàgrimes naturals per humidificar l'ull.



La llum natural és un factor inhibidor de la miopia. Per aquest motiu, és bàsic aprofitar al màxim la llum natural a l'espai de treball i disminuir la llum artificial sempre que sigui possible. A la Xina, país en el qual hi ha un gran índex de miops, es treballa per instaurar escoles de vidre perquè els infants puguin estudiar amb llum natural.



L'aparició de la miopia està relacionada amb l'excessiva proximitat amb la qual els infants miren les pantalles. Els professionals recomanen seguir la distància de Harmon, tenir els objectes pròxims a una distància que més o menys serien els braços semiflexionat, aproximadament 40 centímetres.

La disminució del parpelleig en utilitzar les pantalles és gairebé instintiva, però si parpellegem més sovint ajudarem a combatre la sequedat ocular irrigant correctament els teixits cornials.



És important per a la salut visual sortir a realitzar activitats a l'aire lliure després de fixar la vista amb les pantalles durant molta estona. Fer esport o caminar a l'aire lliure pot prevenir l'aparició de la miopia.



Des que neixen els pares poden portar els nens a l'oftalmòleg, però a partir dels 3 anys o 4 anys sí que és aconsellable fer una primera revisió, ja que hi ha graduacions que l'infant ignora. Els professionals recomanen revisar la vista cada any o any i mig, per fer-li un seguiment.