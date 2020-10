Donald Trump ignora les indicacions mèdiques i torna a fer campanya

El president dels EUA, Donald Trump, trenca el seu aïllament forçós després de contagiar-se de covid-19 amb un discurs pronunciat des del balcó de la Casa Blanca. El mandatari sosté que ja no suposa un risc de contagi per a altres persones i té l'objectiu d'evidenciar que ja està llest per tornar a la pugna electoral amb el seu adversari, el demòcrata Joe Biden. No obstant això, els experts sanitaris no tenen tan clar que no sigui una decisió precipitada. El seu equip mèdic, a més, tampoc ha certificat oficialment que estigui lliure del coronavirus. Aliè a totes aquestes opinions, Trump ha avançat que demà tornarà formalment a la campanya amb un míting presencial a l'estat clau de Florida.

El controvertit dirigent s'ha vist obligat a quedar al marge de la vida pública i de la campanya electoral durant més d'una setmana des que se li va diagnosticar covid-19 en un moment complicat per a les seves aspiracions de cara a les eleccions del 3 de novembre. Al marge de la campanya, però al centre de les notícies que parlen d'ell, de l'emmalaltiment i de la sanació, del coronavirus, del tractament i de la represa de l'activitat. Ha estat fora de campanya, però en tots aquests dies no s'ha deixat de parlar d'ell.

Els últims sondejos d'opinió mostren que Biden encapçala els suports en la carrera a la Casa Blanca per un marge significatiu a nivell nacional, però de manera més restringida en alguns dels estats que resultaran fonamentals per a dirimir el vencedor.

Trump té a l'horitzó immediat un discurs de campanya des de la Casa Blanca en el que es preveu que parli de qüestions relacionades amb «llei i l'ordre», segons sostenen fonts de l'entorn presidencial. Serà una intervenció amb convidats.

La decisió arriba amb el record encara fresc de la cerimònia celebrada a la fi de setembre al jardí de les Roses de la residència presidencial que sembla ser l'origen del brot viral que ha impactat en nombroses persones de l'entorn de Trump. Les mateixes fonts asseguren que el mandatari mantindrà les distàncies i que els assistents hauran de portar mascareta i sotmetre's a un control de temperatura.

Els Centres de Control i Prevenció de Malalties dels EUA (CDC, per les seves sigles en anglès) consideren que un pacient pot tornar a estar en contacte amb gent 10 dies després d'haver mostrat símptomes per primera vegada, un punt al qual Trump arribaria avui si, com ha informat la Casa Blanca, va començar a trobar-se mal l'1 d'octubre.



Reticències demòcrates

La salut de Trump continua acaparant protagonisme en la campanya electoral, fins al punt que la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi, ha proposat crear una comissió per a avaluar la capacitat dels presidents per governar, ressaltant les preocupacions sobre la salut del candidat republicà a poc més de tres setmanes dels comicis.

Pelosi, principal rival del mandatari republicà en el Congrés, ha insistit que la iniciativa «no es limita al president Trump», si no que és «una necessitat per als futurs presidents». El projecte de llei establiria un panell bipartidista de 16 membres integrat per experts mèdics i exfuncionaris del poder executiu. És poc probable que la proposta fructifiqui atès que és imprescindible el vistiplau del Senat, controlat pels republicans.

Trump haurà de lluitar contra rivals interns i algun d'extern, com ara la jove activista Grata Trhunberg, que ahir va fer públic el seu suport a Jon Biden.