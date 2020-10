El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va respondre ahir quan li van preguntar per un possible pacte electoral amb els comuns després de les eleccions catalanes, que «l'important no és amb qui ho fas, sinó què et compromets a fer». En una entrevista a Catalunya Ràdio, Iceta es va mostrar disposat a formar govern amb els grups que es vulguin centrar «en la reactivació econòmica, la reconstrucció social, la salut, l'educació i la reindustrialització».