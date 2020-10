«Els infants s'acostumen a veure un món que no és el real»

«El temps de pantalla dels nens s'ha de limitar». Així de segura es mostra la pedagoga bagenca Agnès Torra, que recomana als pares dels infants establir uns límits clars i contundents en l'ús de les noves tecnologies. Segons la pedagoga, els pares han d'apostar per activitats a l'aire lliure, de conversa o de lectura que puguin ser positius per a l'educació del nen, i allunyar-los el màxim possible de l'ús de les pantalles.

Segons Torra, els infants han d'utilitzar les pantalles digitals per fer els deures de l'escola a partir de primària cap amunt, si això és imprescindible. Però fora d'aquests usos purament educatius, els pares els han de desenganxar dels aparells tan com sigui possible. «Això és difícil de recomanar si el pare i la mare també estan tot el dia enganxats al mòbil. Els nens són el que veuen, i si veuen que el pare i la mare estan al mòbil, ells també el volen tenir. Les escenes de perquè el nen no s'empipi li dono el mòbil i que es distregui, s'estan tornant massa habituals», diu la pedagoga.

Passar moltes hores davant una tauleta, un mòbil o la televisió pot allunyar l'infant de la realitat. D'aquesta manera, les converses o les excursions poden ser una bona manera de deixar els aparells i fomentar el creixement interior del nen a partir de les experiències del món real. «Com menys temps estiguin amb les pantalles, millor, i no només per la vista, sinó perquè els nens també s'acostumen a veure un món per la pantalla i no el món real. Els grans han de parlar amb ells, conversar, amb els adults, familiars, germans... S'ha de rebaixar el temps de pantalla i dedicar més temps a l'aire lliure, ara que podem sortir», exposa Torra.

Per compensar l'ús de pantalles és important que els infants aprenguin a mirar de lluny. Segons Torra, en aquestes excursions es poden aplicar també l'ús dels mòbils, però per a un benefici major. «Que vagin al parc, que s'enfilin, que surtin a caminar per la Sèquia o a pujar al Coll-baix. S'hauria de recuperar aquesta situació d'anar amb els nens d'excursió, a caminar per ensenyar-los a mirar de lluny. Un cop allà, els pots deixar el mòbil, per exemple perquè fotografiïn una casa bonica, un arbre o alguna cosa que els cridi l'atenció», explica Torra.



Sense pantalles dins de casa

Tot i que sortir de casa és una bona opció per allunyar els infants de l'ús excessiu de les pantalles, també és possible fer-ho des de dins de casa. Quan no es pot anar a l'exterior, per exemple als vespres o durant el confinament, Agnès Torra apunta que dues solucions són els jocs tradicionals o bé la lectura. «Els pares poden fer-los jugar a jocs que sembla que han perdut seguiment, com per exemple els de construcció, com ara els LEGO, els Playmobil, les nines o, per què no, l'Scalextric... Rescatar aquesta gamma de jocs és important perquè els nens puguin explorar i tocar ells mateixos», explica. Una altra activitat bàsica a casa amb els nens és llegir contes, llibres il·lustrats, còmics o diaris. «Un cop acaben la lectura conjunta, és important comentar les lectures, que es parli sobre el que han llegit i què els ha semblat», diu Torra.

La pedagoga bagenca confirma la idea que amb el confinament ha augmentat l'ús de pantalles entre els infants, però, tot i això, és optimista amb el futur de l'educació dels infants lluny d'aquest aparells digitals. «La pandèmia i el confinament han augmentat l'ús de pantalles digitals, però soc optimista, ja que veig que si s'organitzen activitats a fora per a famílies, la gent hi va amb els nens, busquen sortir de casa», acaba.