Investigadors de la UPC aproven fer classes virtuals a les universitats durant 15 dies i que es torni al teletreball

Investigadors del BIOCOMSC, el grup de recerca de Biologia Computacional de la UPC, han expressat aquest diumenge el seu suport al director de Salut Pública, Josep Maria Argimon, després que aquest matí plantegés no fer classes presencials durant les pròximes dues setmanes i que les empreses apostin pel teletreball per evitar la propagació del coronavirus. En un fil a Twitter, els investigadors consideren que els pròxims dies són "clau" i que cal reduir la mobilitat i l'activitat social associades als entorns universitari i laboral. En aquest sentit, afirmen que la universitat "pot servir d'exemple i liderar aquesta reducció".

Per tot això, els membres del BIOCOMSC han demanat "dues setmanes d'esforç per intentar doblegar la corba" amb l'objectiu de no haver de prendre "mesures més dràstiques".

En una entrevista a RAC1 aquest diumenge al matí, el director de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha demanat a les empreses que tornin a implementar el teletreball durant 15 dies davant l'augment de contagis de covid-19 i a les universitats que recorrin a les classes virtuals. Argimon ha explicat que encara no s'ha abordat aquesta qüestió amb el món universitari i que té previst parlar-ne dimarts amb la Secretaria d'Universitats.

El director de Salut Pública ha justificat aquestes mesures perquè l'evolució del virus a Catalunya està creixent més del que esperaven i que, sense mesures, a Catalunya es podria arribar a la situació de Madrid "en dues o tres setmanes".