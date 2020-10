Jordi Sánchez - Secretari general de Jxcat «L'indult no ajuda a resoldre el conflicte»

Activista social i polític, ha estat president de l'Assemblea Catalana entre 2015 i 2017, quan va ser empresonat per sedició. Va ser cap de llista de JxCat a Barcelona a les generals de 2019. Jordi Sànchez, en una imatge d'arxiu, es desmarca tant dels indults com de certes escenificacions independentistes.

Divendres passat el rei va ser a Barcelona i la presidenta de l'ANC va cremar personalment una imatge del monarca. Aquest tipus d'accions beneficien l'independentisme?

Crec que ni sumen ni resten. Em preocupa molt més la retirada d'una pancarta crítica amb el rei per evitar que el monarca la llegeixi. Si no defensem la llibertat d'expressió estem perduts.



Podria concretar com es fa efectiva la «confrontació intel·ligent amb l'Estat?

A cada moment prenem les decisions que ens permeten ser més forts socialment i políticament. Crec que el que vam viure entre el 2014 i el 2017 va ser un bon exemple de confrontació intel·ligent. A la independència només hi arribarem si no ens posem de perfil ni pleguem les veles davant la confrontació i l'embat que l'Estat ens fa en tots els fronts.

Existeix una majoria social a Catalunya disposada a accions de desobediència o boicot per aconseguir la independència?

En una democràcia les majories s'han de tenir en les urnes. La combinació de desobediència, dret a la protesta i les urnes segur que suma suport social a una causa justa. El procés ho ha demostrat.

L'expresident Quim Torra es queixa que l'autonomia és el principal fre a la independència. Hi està d'acord?

Jo no soc l'autor d'aquesta idea. Li ho hauria de preguntar a ell.

Vostè hauria mantingut la pancarta dels presos al Palau de la Generalitat?

El que no hagués fet mai és inhabilitar un polític electe per haver posat una pancarta, i menys encara un president d'un Govern.

Si aproven la reforma del delicte de sedició al Codi Penal i els indults, es podrà dir que és un avanç?

L'indult segur que dona confort personal, però no ajuda a resoldre el conflicte. Necessitem passar pàgina de tota la repressió i judicializació. Què fem si no amb els més de 2.850 processaments? Com evitem que les multes del Tribunal de Comptes pel 9-N i el 1-O arruïnin la vida a desenes de famílies? Com permetem que els que estan a l'exili tornin sense risc de presó? Com fem que els policies processats per la violència que van provocar les ordres dels seus caps l'1-O puguin finalitzar el seu processament? Només l'amnistia permet tancar tantes ferides.

Llavors, l'indult o la reforma del delicte de sedició no són positives per resoldre el conflicte?

En termes d'eficiència i eficàcia, l'amnistia té uns beneficis molt superiors. És molt més eficaç entrar en el cas dels centenars de persones judicialitzades que només parlar-ne de nou.

El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, ha proposat reprendre la taula de diàleg amb l'Estat després de la situació d'interinitat del Govern. Què li sembla?

JxCat sempre estarà llest per buscar una solució dialogada al conflicte. Espero que els que volien la taula com un esquer electoral hagin sortit escaldats. El diàleg per resoldre el conflicte és massa seriós per deixar-lo en mans dels que l'anuncien irresponsablement com si fossin fanfarrons de barri lluint foto d'un cotxe nou que ni tenen ni estan en disposició de tenir per si mateixos. Hem de ser més responsables tots plegats i menys electoralistes.

Per què no vol una coalició amb el PDeCAT?

És temps de fer partits nous, de regenerar velles maneres de fer i de ser en política i sobretot evitar repetir velles maneres de fer en política que van acabar malament. Comencem bé la casa. La transversalitat de JxCat ho acabarà convertint en el gran partit del país. Qualsevol independentista demòcrata té un lloc a Junts per Catalunya. En les llistes segur que es veurà.

Estaria d'acord a pujar impostos per a polítiques socials? Per què no hi ha cap proposta sobre fiscalitat en la ponència política del seu partit?

El que és necessari és que la Generalitat disposi de la capacitat normativa i de gestió tributària que avui té l'Estat. Que es permeti gravar des de la Generalitat a grans corporacions i transaccions financeres, o que es pugui regular l'impost a la banca com a el Regne Unit. Hi ha marge per a nous impostos per a finançar polítiques socials si la Generalitat obté competències que avui l'Estat li nega.

Què opina de les retallades en salut del Govern d'Artur Mas?

Les primeres retallades els va començar el Govern Montilla. Però per a no defugir la pregunta, les retallades inspirades per el conseller Mas-Colell van ser excessives, algunes injustificades i injustes i sobretot ingènues.

En la seva ponència política vostès destinen a la pandèmia nou línies en un text de 51 pàgines.

La pandèmia se la combat amb un sistema de salut fort, la recuperació econòmica i polítiques de redistribució. Les polítiques de salut, socials, l'impuls econòmic i del benestar i una bona administració conforma el cos ideològic del partit, que li dedica gairebé 30 pàgines.

Dona suport a la proposta de Pere Aragonès d'un tripartit amb la CUP i vostès?

Si ERC i la CUP accepten les premisses de bon govern, represa econòmica, redistrubució i no fer-se enrere davant la confrontació, segur que ens trobarem en el Govern.