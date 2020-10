Les pluges de la nit s'acarnissen al litoral i obliguen a rescatar un home

Les intenses pluges que han caigut aquesta nit s'han acarnissat al litoral barceloní, amb registres de fins a 91 litres per metre quadrat i petites inundacions al Garraf i el Maresme, el que ha obligat els bombers a rescatar un home arrossegat en una riera a Sant Andreu de Llaveneres.

Segons han informat els Bombers de la Generalitat i Protecció Civil, al llarg d'aquesta nit el telèfon d'emergències 112 ha rebut un total de 214 trucades relacionades amb 147 incidents derivats de les precipitacions, entre elles 110 a la comarca costanera del Garraf, a Barcelona.

Els bombers, que com és habitual en aquest tipus d'episodis han atès desenes de serveis per treure aigua acumulada en baixos, han hagut a més de rescatar un home que ahir a la nit va ser arrossegat per l'aigua a la riera de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme), i que va ser traslladat a un hospital amb possible fractura en un braç.

L'home conduïa un cotxe cap a les 21.45 hores d'anit i va intentar creuar la riera de Llavaneres, a l'altura de la C-32, tot i que no ho va poder fer a causa que baixava plena d'aigua.

El conductor va baixar llavors del seu vehicle, per intentar creuar a peu, moment en què l'aigua el va arrossegar, si bé es va poder agafar a una branca, on els Bombers el van rescatar amb l'ajuda d'una corda.

La majoria dels serveis dels Bombers es van concentrar a la localitat de Vilanova i la Geltrú, on ahir a la nit es va paralitzar el servei de rodalies de la R-2 Sud, que discorre al costat de la costa, a petició dels equips d'emergències.

Segons dades de Protecció Civil, la majoria de les trucades d'alerta a el telèfon 112 s'han efectuat des del Garraf (51%), el Baix Llobregat (24%), Barcelona (12%) i el Maresme (6%).

En l'aiguat d'ahir al vespre es van acumular 91 litres per metre quadrat a Viladecans, 82 a Caldes de Montibui, 71 a Dosrius i a La Roca de Vallès, 67 a Arenys de Mar, 58 a Barcelona, 56 a Granollers, 55 a Sitges, 54 a Mataró i 53 a Sant Pere de Ribes, totes elles a Barcelona, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya.