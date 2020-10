«La llum blava produeix l'envelliment de la retina»

La majoria de dispositius electrònics volen ser cada vegada més prims i es fabriquen amb una llum blava que té una longitud d'ona molt curta. Aquesta llum es modifica per tal que es percebi com a blanca, però la longitud d'ona amb la qual emet és blava. I aquesta, a llarg termini, a nivell de retina, és molt nociva per a l'ull. «A nivell anatòmic, cal tenir en compte que els dispositius electrònics van retroil·luminats. La pantalla retroil·luminada s'enfoca en llum LED, i aquest tipus de llum emet un il·luminació que en diuen llum blava, que és la que és dolenta per a l'ull. La llum blava afecta l'ull a nivell de cèl·lules de retina i en produeix un envelliment», explica Maria Caballé.