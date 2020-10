Els metges són la clau per aclarir l'intent d'assassinat

Josep Maria Mainat podrà explicar-se ben aviat davant el jutge de Barcelona que investiga el presumpte l'intent d'assassinat per part de la seva dona, Àngela Dobrowolski.

Fonts judicials han assegurat que serà a principi de desembre i que també està previst que declarin altres testimonis. De summa importància seran els interrogatoris dels metges que el van assistir i dels membres del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

Aquests sanitaris podran aclarir si la dona del productor de televisió i excantant de La Trinca li va injectar insulina (ell és diabètic, però no la necessita) quan dormia i si aquesta substància és la que li va provocar la hipoglucèmia i el coma que va patir i que va estar a punt d'acabar amb la seva vida a la matinada del 22 al 23 de juny passat.

Una dada rellevant en tot aquest embolic judicial amb denúncies creuades (la dona acusa el magnat de la televisió de coaccions) és que va ser l'hospital on va ser ingressat Mainat qui va comunicar al jutjat de guàrdia que el productor havia patit aquesta crisi de salut.

Aquesta acció pot ser producte de les explicacions que va oferir el productor als sanitaris o perquè els facultatius que el van examinar van constatar que el problema no era accidental. Aquestes incògnites, així com els detalls de la hipoglucèmia, seran aclarides pels testimonis i pel fundador de Gestmusic i excomponent de La Trinca.



Les imatges de les càmeres

Les fonts consultades sostenen la dificultat que existeix a l'hora de demostrar que Dobrowolski va tenir la intenció de provocar el coma a Mainat.

En les imatges captades per les càmeres de seguretat de l'interior de l'habitatge es veu que ella entra i surt fins a 13 vegades del dormitori i va a la nevera, però no es veu com prepara la injecció.

Els Mossos d'Esquadra creuen que la dona va aprofitar que el seu marit dormia per punxar-li dues dosis d'insulina (a la casa no n'hi ha) mentre el tranquil·litzava asseverant que es tractava de vitamines i d'una substància per aprimar-se.

La policia sospita que la dona va actuar així perquè el matrimoni està en tràmits de divorci i ella podria quedar-se fora de l'herència de Mainat. Per la seva banda, Dobrowolski ha negat que volgués matar el seu marit.