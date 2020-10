La ministra d'Hisenda afirma que apujar impostos ara "no és prioritari"

La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha afirmat que apujar impostos ara "no és prioritari" per al govern espanyol. "Les reformes profundes –que afecten el model productiu i l'estructura, com l'impost de societats- és lògic i raonable que les compassem a aquest moment i, per tant, esperem que passi la tempesta", ha reflexionat Montero en una entrevista dominical al diari 'La Vanguardia'. "Cal traslladar confiança al conjunt dels inversors, als mercats, i fer els ajustos mínims que permetin una recaptació per finançar la sanitat, l'educació o les polítiques socials", ha continuat Montero, que sobre les pensions ha calculat "que s'incrementaran entorn d'un 0,9%". "El nostre compromís amb l'actualització és inequívoc", ha apuntat.

La ministra d'Hisenda i portaveu del govern espanyol ha defensat igualment les previsions econòmiques de Moncloa i ha negat que siguin "massa entusiastes". "No és una previsió optimista, és prudent. Tenint en compte que el que es planteja és un creixement entorn d'un 7,2%, més 2,5 punts extres per la inversió europea de 27.000 MEUR, més els romanents dels ajuntaments. I segur que també es reactivaran determinats sectors, la construcció o el sector energètic", ha enumerat Montero. "El segon trimestre ha tingut una caiguda històrica, però durant el tercer s'està veient com la recuperació poc a poc s'ha anat assentant i avui no té res que veure l'escenari que teníem a l'abril, que va ser el més dur", ha valorat la ministra d'Hisenda.



IVA a la sanitat privada: "Encara no hem pres una decisió"

No obstant això, Montero ha reconegut però que hi ha sectors com el turisme que tardaran a recobrar la normalitat. "Fins que la mobilitat internacional no sigui més ordenada no es recuperarà i, per tant, requereix especial cura", ha manifestat la ministra d'Hisenda, que sí ha estat més esquiva per donar respostes sobre aspectes com l'augment de l'IVA a la sanitat privada, el sou dels funcionaris o la pujada de l'IRPF a partir dels 300.000 euros. "Hi ha moltes propostes, però fins que no estigui discutit tot l'abordatge fiscal, no el traslladarem", ha assegurat Montero sobre la proposta d'increment de l'IRPF. "Hem de parlar amb els sindicats, a veure quines són les seves prioritats", ha comentat sobre els sous dels funcionaris.

"Encara no hem pres una decisió. El govern ho està estudiant", ha estat la resposta de la ministra d'Hisenda sobre un possible augment de l'IVA a la sanitat i l'educació privada. Finalment, Montero ha compromès augments de despesa en les partides de sanitat, educació i gent gran en els pressupostos del 2021. "No puc explicar els comptes fins que no estiguin pactats. Però aquestes partides s'incrementaran", ha constatat la ministra d'Hisenda, que ha negat que el 'dúmping fiscal' de Madrid es pugui abordar als nous pressupostos. "S'ha d'abordar amb la reforma del sistema de finançament autonòmic. Amb els pressupostos no tenim capacitat normativa", ha conclòs Montero.