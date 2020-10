Mutilen el monument a la sardana a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat que uns desconeguts han mutilat els braços del monument a la sardana a Montjuïc, en un atac similar al que aquesta escultura ja va patir el 2014.



En un missatge al seu compte de Twitter, el tinent d'alcalde de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, ha denunciat l'atac contra aquesta escultura, que reprodueix diverses persones ballant una sardana, encara que algunes d'elles presenten ara els seus braços mutilats.





Mutilat el monument a la #Sardana a #Montjuïc. Condemnem la salvatjada i apel·lem a lluitar per la convivència i contra l'incivisme. pic.twitter.com/uM6p2ZvTiy — Albert Batlle (@Albert_Batlle_B) October 11, 2020

"Condemnem la salvatjada i apel·lem a lluitar per la convivència i contra l'incivisme", ha indicat Batlle.El monument a la sardana és una obra realitzada pel dibuixant i escriptor Josep Cañas, que es troba emplaçada a la carretera del castell de Montjuïc, amb un diàmetre de quatre metres i vuit figures d'uns dos metres d'alçada, tallades en pedra calcària de Ulldecona (Montsià).Al centre de l'escultura, l'autor va col·locar una pedra de la muntanya de Montserrat, per simbolitzar les pertinences, com les bosses, que els sardanistes acostumen a deixar mentre ballen aquesta dansa tradicional catalana.