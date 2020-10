Les òptiques relacionen el confinament amb una pèrdua de visió dels nens

L'ús de dispositius digitals s'ha intensificat a conseqüència de la pandèmia de la covid-19 i hauria provocat un increment de les afectacions oculars entre els joves. Segons han explicat diferents experts a Regió7, a partir de l'experiència clínica dels últims mesos s'ha pogut confirmar que el confinament ha fet créixer les molèsties visuals i la miopia entre els més menuts. Tot i que és aviat per tenir estudis científics concloents sobre el fenomen, el dany de les pantalles digitals a la visió propera en edats primerenques fa pronosticar als professionals que els pròxims anys s'incrementaran encara més els problemes de visió entre el segment més jove la població.

Alfons Bielsa, president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, ha explicat a aquest diari que «durant aquests mesos de confinament s'ha fet servir la vista molt més del normal i fixar l'ull en distàncies curtes pot afavorir l'aparició de la miopia. El que ens trobem ara a les òptiques de Catalunya és que en els nens que tenien una petita miopia, aquesta ha incrementat, i hi ha alguns casos de nens que no tenien miopia i ara hi estan entrant». L'ull humà està dissenyat per viure a l'aire lliure i mirar a la llunyania en espais oberts. Estar mesos tancats i que no arribi tanta llum solar natural a l'ull fa que augmenti la miopia o que surti abans. A més, l'ús abusiu de les pantalles des de ben petits agreuja els problemes a la vista. «La pèrdua de visió entre els infants per culpa de les pantalles ja era una tendència dels últims anys i seguirà augmentant. A part de la situació de la pandèmia, que ha accentuat molt aquest hàbit, realment l'ús de pantalles el tenim instal·lat en el nostre dia a dia i no ens hi podem girar d'esquena. Cada cop creixerà més i, per tant, segur que hi haurà un increment en aquest sentit», exposa l'optometrista berguedana Maria Caballé, de l'Òptica Caballé de Berga, que afegeix que «s'ha notat un augment de gent que han notat una davallada en la visió d'ençà que es va acabar el confinament. Passa en nens però també en adults. Ens han vingut pares que ens diuen que als nens els costa veure la televisió o que des que ha començat el curs no hi veuen tan bé com abans del confinament. Tot això ho lliguem a aquesta nova situació».



Disminució del parpelleig

Helena Serra, optometrista de Soler Centre Visual de Manresa, apunta que «el que fa mal de les pantalles a l'ull és la disminució de la freqüència de parpelleig. En ser una imatge que no és física ni real disminuïm instintivament la freqüència de parpelleig per mantenir i estar alerta del que estem veient. L'ús excessiu de pantalles pot afectar especialment els infants perquè el seu ull està en evolució i és més sensible a certs canvis». A més d'accelerar l'aparició de la miopia, l'excés d'hores davant de les pantalles digitals pot incrementar les molèsties físiques, com la sensació d'ull sec o de tenir sorra dins l'ull. Aquestes molèsties es deuen a la disminució de la freqüència de parpelleig a causa de la pròpia manera de ser de les pantalles digitals, que augmenten la sequedat ocular. «Si en una conversació normal parpellegem 25 vegades per minut, davant d'una pantalla ho fem entre 2 i 5 vegades», apunta Bielsa.



El confinament, un «experiment»

El confinament ha estat una novetat per a l'ull humà i també per als professionals, ja que l'augment d'hores tancats a casa i la conseqüent falta de llum natural de gran part de la població han estat acompanyades d'un augment important de les hores dedicades a classes virtuals, tauletes, ordinadors, videojocs o televisió. I aquesta situació ha pressionat els ulls d'una manera inexplorada. «Aquest dos mesos han estat un experiment concentrat de què passa amb la visió en aquesta situació. D'una banda ha deixat en evidència problemes de visió, ja que si una persona tenia una petita graduació en condicions normals, no ho notava anant pel carrer, passejant o a la feina. Però tancat a casa moltes hores sí que es nota. La llum natural és un factor inhibidor de la miopia i hores al dia a l'aire lliure inhibeixen la seva aparició», afirma Bielsa.

L'ull d'un infant es desenvolupa des del seu naixement i l'estabilitat de la visió queda definida a partir dels 9 anys com a màxim. Si durant aquest temps hi ha hagut un abús de l'enfocament a distàncies curtes, això pot provocar un dany a la vista irreversible. Els professionals recomanen establir límits en l'ús de les pantalles entre els joves per frenar les molèsties visuals o l'aparició de la miopia. El confinament ha estat una teràpia intensiva per a una miopia que als nens els hauria tardat mesos o anys a aparèixer.