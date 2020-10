Sánchez assegura que no vol tutelar Madrid sinó col·laborar

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, va defensar ahir l'aplicació de l'estat d'alarma a la Comunitat de Madrid. «No podíem quedar-nos de braços plegats ni mirar cap a un altre costat. S'havia de donar una resposta clara, contundent i ràpida a la situació de la pandèmia a Madrid», va justificar. Sánchez va fer aquestes declaracions durant la cimera Espanya-Portugal que es va celebrar a Braga.

«Sempre hem posat per davant salvar vides i demanem a tots els governants que facin el mateix», va continuar dient el president espanyol, que una vegada més va estendre la mà a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, i es va mostrar «obert a dialogar». «No hem vingut ni a imposar ni a tutelar, sinó a ajudar, col·laborar i cooperar», va dir.

«En el moment en què no es prenen les decisions que creiem que s'han de prendre, el govern d'Espanya el que no pot fer és posar-se de costat. Nosaltres sempre ens posarem a la pell dels qui més pateixen aquesta pandèmia», va indicar Sánchez. Acompanyat del primer ministre portuguès, António Costa, va afirmar que després de la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Madrid d'anular el confinament de Madrid i poblacions de la comunitat «podíem no fer res o podíem aplicar l'estat d'alarma territorialitzat».