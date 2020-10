Sensació d'ulls secs i fregar-los amb regularitat Parpellejar massa sovint per alleugerir les molèsties Apropar-se als objectes com la televisió o els llibres Els infants amb problemes en la visió tendeixen a aproximar-se als objectes per aconseguir veure-hi millor. En la televisió o en els llibres de l'escola es pot apreciar si la distància amb la qual treballen és adequada o bé si s'apropen en excés. Males postures corporals per millorar la visió Aclucar els ulls o guinyar un ull per forçar la vista Mal rendiment a l'escola associat als problemes de visió Mal de cap en finalitzar el dia després de forçar la visió Tots els senyals s'han de revisar per part d'un expert

Davant de certes molèsties visuals, com per exemple la sensació de tenir els ulls secs o de notar-hi sorra a dins, els infants tendeixen a fregar-se els ulls sovint amb la màniga o els dits de la mà per intentar alleugerir-se ells mateixos el dolor físic.

Parpellejar més sovint del que és habitual també és un mecanisme natural del propi cos del nen en sentir dolor físic o molèstia als ulls causada per la sequedat ocular de les pantalles digitals.



Si l'infant torça la postura o torça el cap per llegir o escriure, podem estar davant d'una senyal d'alerta que ens indiqui que ho fan per aconseguir poder veure-hi millor.



Si, per exemple, quan mira els dibuixos a la televisió, l'infant acluca els ulls o guinya l'úll per veure-hi millor, aquesta és una senyal clara que l'infant està forçant la musculatura de l'ull per aconseguir veure-hi millor.



El fracàs escolar pot estar relacionat a una mala visió de l'infant. Alguns exemples per detectar-ho serien si surten de les línies en pintar o bé si no escriuen en línia recta en una llibreta. Aquestes poden ser senyals que indiquin que la vista no els funciona correctament i que per aquest motiu no rendeixen bé a l'escola.



Si l'infant es queixa del mal de cap als vespres, aquesta pot ser un senyal que ens indica que durant el dia no hi veu bé i que força massa la vista, cosa que li provoca mal de cap i cansament.

Tot i que aquests senyals d'alerta ens poden fer sospitar, sempre és recomanable portar l'infant a un expert oftalmòleg per dur a terme una revisió i confirmar que els problemes existeixen.