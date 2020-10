Sexe, mentides i insulina

L'últim disc que va publicar La Trinca, el 1987, es titulava Marro. La Trinca, i això és informació de servei per a les generacions més joves, va ser un popularíssim grup de pop buf format per Josep Maria Mainat, Toni Cruz i Miquel Àngel Pascual. Marro és la paraula catalana per referir-se al pòsit que deixen algunes substàncies després de ser bullides i s'usa també per al·ludir al rerefons tèrbol i embolicat d'un assumpte.

Marro és un terme que es queda molt curt per descriure el cúmul de revelacions entre sorprenents i sòrdides que han sortit a la llum en l'última setmana arran que es fes pública l'existència d'una denúncia de Mainat contra la seva dona, Àngela Dobrowolski, per intent d'assassinat.

Marro és una expressió força precisa a l'hora d'explicar les motivacions que han portat a alguna cadena televisiva a esprémer el cas Mainat fins a convertir-se en un truculent serial turc que s'emet a tota hora.

És innegable que l'assumpte reuneix tots els elements necessaris per segrestar l'atenció de l'audiència, encara que la seva naturalesa ha anat mutant amb el pas dels dies.

El que va començar com una trama de novel·la negra digna de James M. Cain (autor d' El carter sempre truca dues vegades i Pacte de sang, especialitzat en històries de pèrfides dones obstinades a liquidar als seus marits) ha derivat en un híbrid de pel·lícula Exploitation (amb les seves dosis precises de sexe, crims, drogues i, fins i tot, mad doctors a la recerca de la cura contra la mortalitat) i espectacle de barraca de fira.

Per explicar bé la història, hem de remuntar-nos al 1987. A més de publicar Marro, en aquest any Mainat, Cruz i Pascual van fundar la productora de televisió Gest-music.

Poc després, Pascual (el Pete Best del negoci audiovisual) va vendre les seves accions a l'empresa holandesa Endemol, de manera que va quedar fora del quadre quan, gràcies a l'èxit de Crónicas Marcianas i Operación Triunfo, es van alinear les tres cireres i va començar a ploure el diner sobre la companyia. La prosperitat de Gestmusic va permetre a Mainat i Cruz fer realitat el títol d'una vella cançó de La Trinca, Vestits de milionaris.



Baralla amb Vasile

El 2007, el conglomerat Mediaset, a través de Telecinco, va adquirir Endemol, que prèviament s'havia fet amb el 100% del capital de Gestmusic però havia mantingut com a directors executius de l'empresa a Mainat i Cruz. La relació d'aquests dos amb el conseller delegat de Telecinco, Paolo Vasile, va patir un ràpid deteriorament i va arribar al punt de ruptura definitiu quan al desembre de l'any 2008 Vasile va voler expulsar Gestmusic de la producció del projecte televisiu que en aquests dies preparava Xavier Sardà. És important retenir aquest episodi per entendre part del que ha vingut després.

Mentrestant, al front domèstic les coses semblaven ser una mica més plàcides. El públic de TV-3 va conèixer la hispanoalemaya Àngela Dobrowolski al novembre del 2013, quan Mainat, que llavors tenia 66 anys, va participar al programa El convidat, d'Albert Om. Mainat i Dobrowolski s'havien conegut en un balneari suís, havien contret matrimoni el 2012 i tenien una filla en comú, Jana (després vindria Joan Ramon).

Dues coses van cridar l'atenció dels espectadors d'aquella emissió: la diferència d'edat entre tots dos cònjuges (35 anys, segons el càlcul més generós) i l'afany obsessiu de Mainat per aturar l'envelliment i viure fins als 120 anys, una fixació que va obligar Albert Om, convidat a la fi, a sotmetre a una severa sessió de gimnàs i a una dieta a força de papaia, quinoa i xarop d'atzavara.

Poc més es va saber de la vida de la parella fins que, l'1 d'octubre passat, La Vanguardia va publicar que el jutjat d'instrucció 32 de Barcelona investiga si Àngela Dobrowolski va intentar assassinar el seu marit diabètic i milionari injectant-li insulina mentre dormia per tal de frustrar un divorci que l'hauria deixat fora de l'herència. Més enllà de produir la lògica commoció, la notícia va obrir la porta a un torrent de demandes, insinuacions, filtracions i estra-nyíssimes revelacions sobre la vida privada del productor que han embullat el cas fins a límits insospitats. El que segueix és un intent de reconstrucció dels fets a partir dels diversos relats que s'han anat creuant i superposant els últims dies.



Deteriorament

Segons expliquen fonts molt pròximes a la família, el matrimoni es va començar a desfer fa una mica més d'un any. L'entorn de Mainat (i aquí cal posar l'accent en la possible parcialitat dels testimonis) apunta directament a un problema seriós d'addiccions per part de Dobrowolski com a detonant de la preocupació del productor per la seva seguretat i la dels seus fills, que va propiciar decisions com la d'instal·lar càmeres de videovigilància per tota la llar que compartien al barri d'Horta. A principi de l'any 2020, la parella va acordar fer vides separades i Josep Maria Mainat va encarregar als seus advocats que s'iniciessin els tràmits de divorci.

Els Mossos d'Esquadra que investiguen el cas manegen la hipòtesi que a principis de juny Dobrowolski va tenir coneixement de la intenció de Mainat. El divorci, d'acord amb les capitulacions matrimonials signades abans del casament celebrada el 12 de maig de l'any 2012, li garantia una respectable indemnització i una pensió vitalícia de 1.500 euros mensuals però l'allunyava de la fortuna del productor, que algunes fonts estimen en uns 70 milions. Així que va decidir fer alguna cosa per impedir-ho. Matar, per exemple.



Injecció (quasi) letal

La dona, que a El convidat es va presentar com a professional del màrqueting, havia dedicat els últims anys a completar cinc cursos de Medicina. Queda a la imaginació del lector si ho va fer per simple interès acadèmic o amb algun pla funest en ment. En qualsevol cas, i sempre segons l'atestat dels Mossos, va tenir l'oportunitat de posar en pràctica part dels coneixements adquirits a la matinada del 22 al 23 de juny.

Aquella nit, Dobrowolski va acudir al domicili conjugal per sopar en família amb el seu encara marit i els seus dos fills, una cosa que feia de manera ocasional des de la separació, i s'hi va quedar a dormir. Les imatges de les càmeres de videovigilància mostren que durant la nit la dona va entrar 13 vegades al dormitori de Mainat i li va injectar alguna substància. Quina substància? Segons ella, vitamines i un compost aprimant. Segons la policia, insulina, en dosis suficient per conduir el productor a un coma hipoglucèmic. Aquesta tesi queda reforçada pel fet que la dona va anar comprovant en un glucòmetre com els nivells de sucre del seu marit descendien de manera alarmant fins a arribar al risc de mort. Si han vist la pel·lícula El misteri Von Bulow, basada en un sonat cas real, el procediment els resultarà familiar.

Dobrowolski deixar passar un temps insensatament llarg abans d'avisar a les urgències mèdiques. Quan va arribar l'ambulància a la casa, Mainat ja havia entrat en coma.

Per fortuna, va recuperar la consciència al cap de només un parell d'hores i des del primer moment va assenyalar a la seva esposa com a responsable d'un intent de treure'l d'enmig.



La denúncia

Pol Mainat, de 45 anys, fill de l'aleshores cantant i Rosa Maria Sardà, es va fer ressò de les acusacions del pare i va presentar una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra contra la seva madrastra, amb la qual sempre ha tingut una relació problemàtica. Les indagacions de la policia van conduir a la detenció de Dobrowolski, que va passar a disposició del jutge. Després de prestar declaració, va ser posada en llibertat amb càrrecs (el magistrat va al·legar que no existia risc de fuga) i l'obligació d'acudir al jutjat cada setmana.

A partir d'aquí, Mainat no podia privar la dona de visitar els seus fills, però va voler que aquestes trobades transcorreguessin en unes condicions de vigilància pròpies d'una presó supermax, inclosa la presència d'agents de seguretat privats, a la vegada que impedia a Dobrowolski l'accés als comptes.

Ella va respondre sol·licitant una ordre de protecció per presumptes «coaccions», que el jutge va desestimar, i falsificant dos xecs del seu marit per poder cobrar 4.100 euros. Aquesta última acció va propiciar una segona detenció de l'acusada, el 21 de setembre.

En aquells dies, el productor ja havia abandonat la casa d'Horta i s'havia instal·lat amb els seus fills en una altra residència. L'1 d'octubre surt a la llum la història de l'intent d'assassinat i tot esclata. Telecinco, la cadena dirigida per Paolo Vasile, aquell vell enemic de Mainat, trepitja l'accelerador a fons i munta una guàrdia permanent davant el domicili conjugal. El cop d'efecte definitiu es produeix quan, en directe davant les càmeres, una enigmàtica dona apareix a la porta de l'habitatge carregada de maletes i cridant amb accent eslau coses com «no vull participar més en les vostres orgies!».



Un circ descontrolat

No trigarem a saber, gràcies a la diligència (i el polígraf) de Telecinco, que es tracta d'Alinka, una russa amb aspecte d'anar a deixar anar en qualsevol moment la frase «l'estava esperant, senyor Bond», que assegura que el seu nuvi veneçolà Gabriel havia estat contractat per Dobrowolski com escort i que l'esposa de Mainat pretenia convertir la casa familiar en un club de trobades sexuals.

A aquestes revelacions els succeeixen altres igualment sòrdides en què ja no val la pena incidir perquè en aquest punt de la història, amb el circ descontrolat, es fa difícil dilucidar qui està darrere dels testimonis i les filtracions i quins interessos persegueix.