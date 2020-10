Tots els indicadors empitjoren i el risc de rebrot puja a 274 punts

El risc de rebrot per covid-19 a Catalunya segueix pujant progressivament i ahir va arribar als als 274,89, amb un creixement de 18,5 punts en 24 hores, segons les dades actualitzades del departament de Salut. La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, també es va incrementar lleugerament i va passar d'1,27 a 1,29.

En les últimes hores es van declarar a Catalunya 2.332 nous casos confirmats per prova PCR, i ja arriben a 155.778 des de l'inici de la pandèmia. També es va informar de 7 defuncions. Les acumulades sumen 13.470. Ahir hi havia 839 persones ingressades per coronavirus als hospitals, 18 menys que no pas el dia anterior, 157 de les quals estan a l'UCI, que és la mateixa xifra que divendres.

Com ha passat els últims dies, tots els indicadors segueixen empitjorant. El risc de rebrot era de 187,38 entre el 23 i el 29 de setembre, però ara ha pujat fins a 274,89. L'Rt també ha passat de 0,98 la setmana anterior a l'1,29.

La taxa de confirmats per PCR és de 125,56 per cada 100.000 habitants, més alta que la setmana passada. Durant l'última setmana s'han fet 147.646 proves PCR, de les quals el 6,67% han donat positiu, també per sobre del percentatge de l'interval anterior. La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en 38,74 anys.

La regió sanitària de la Catalu-nya Central té un total de 10.754 casos confirmats per PCR, 77 més en les últimes hores, i el risc de rebrot és de 284.