Trump no accepta un debat virtual i es cancel·la el segon enfrontament

La Comissió de Debats Presidencials, l'òrgan no partidista que organitza aquests cara a cara, va cancel·lar divendres passat la trobada entre el president dels EUA, Donald Trump, i l'aspirant demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, que estava previst per al pròxim 15 d'octubre, per desacords respecte del format.