VÍDEO | Més de 40 persones ataquen de matinada una comissaria en el nord de França

La Policia de París ha condemnat aquest diumenge el que han descrit com una atac de matinada protagonitzat per 40 persones que van llançar coets de focs artificials i altres projectils contra una comissaria en la comunitat de Champigny-sud-Marne (en el departament septentrional de Vall del Marne, de la regió d'Illa de França).





Violente attaque cette nuit du commissariat de #Champigny par des tirs de mortiers et projectiles divers. Aucun policier n'a été blessé.

Investigations en cours pour identifier les auteurs.

Le préfet de Police exprime son soutien aux policiers visés par ces actes intolérables. https://t.co/DgFm6wui4x — Préfecture de Police (@prefpolice) October 11, 2020

Encara que cap agent ha resultat ferit, l'alcalde,, ha informat a la televisió BFMTV que dos policies que estaven en els voltants de la comissaria van tenir el temps just per a refugiar-se en l'entrada.Alguns dels individus, segons l'alcalde, que ha demanat una recerca completa d'un incident que ha tingut lloc dies després que dos policies resultessin greument ferits per agressors que els van abordar mentre estaven en una missió de vigilància en un altre suburbi de París.