Catalunya registra 1.845 contagis i 16 morts per covid en últimes 24 hores

Catalunya ha registrat 1.845 nous contagis i 16 morts per covid-19 en les últimes 24 hores, al temps que l'índex de creixement potencial o risc de rebrot (EPG) segueix en augment i se situa ja per sobre de 300, concretament 311, amb un augment de 21,44 punts respecte a dissabte.

Segons les dades de l'evolució epidemiològica actualitzats aquest dilluns pel Departament de Salut, el total de casos confirmats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia s'ha situat en 186.294, fet que suposa 1.845 nous contagis des d'ahir (517 menys que el dia abans), dels quals 159.885 són positius confirmats per PCR.

El nombre de persones hospitalitzades és de 873, el que representa 71 més que la vigília, mentre que els pacients ingressats a l'UCI són 151, quinze més que diumenge. El total de morts per la covid-19 se situa avui en 13.499, dels quals 16 han estat reportats en les últimes 24 hores, davant tretze en les dades de diumenge.

Del total de víctimes, 8.212 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.192 en residències de gent gran, 846 en un domicili i 249 no han estat classificables.

La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, es manté en l'1,30, la mateixa dada que diumenge. En l'actualització de dades s'han declarat 1.807 nous casos confirmats per prova PCR, arribant als 159.885 des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 16 noves morts a Catalunya, amb un total de 13.499. Actualment hi ha 944 persones ingressades per coronavirus als hospitals (71 més), 166 de les quals estan a l'UCI (quinze més que diumenge).

Pel que fa als casos confirmats per PCR, en el període del 2 al 8 d'octubre n'hi va haver 10.957, xifra clarament superior al període anterior, del 25 de setembre a l'1 d'octubre, quan se'n van confirmar 8.111. Això situa l'actual taxa de confirmats per PCR en 142,82 per cada 100.000 habitants, més alta que en el període anterior. Durant l'última setmana s'han fet 149.480 proves PCR, de les quals un 7,5% han donat positiu, també per sobre del percentatge de l'interval anterior. La mitjana d'edat de les persones positives s'ha situat en 38,93 anys.