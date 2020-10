Centenars de persones protesten contra el colonialisme al monument a Colom de Barcelona

Centenars de persones –unes 600, segons la Guàrdia Urbana– s'han concentrat aquest dilluns a la tarda al monument a Cristòfor Colom de Barcelona per protestar contra el colonialisme i el seu llegat. Ho han fet convocades per moviments anticolonialistes i de l'esquerra al mateix punt on aquest matí la ultradreta ha exalçat el passat colonial de l'Estat espanyol i ha reivindicat la festivitat del 12 d'octubre. Exhibint banderes indígenes i cartells amb missatges de protesta, els manifestants han assistit a l'espectacle de dansa i música d'una trentena de persones. Han ballat al ritme de cançons reivindicatives i han escoltat discursos denunciant les conseqüències de la conquesta d'Amèrica per part dels imperis europeus.

L'acte s'ha celebrat a les escales del monument i el públic s'ha col·locat a la plaça del Portal de la Pau seguint les indicacions dels organitzadors, que han insistit a demanar distància de seguretat i l'ús de mascareta en tot moment. Als assistents a la protesta s'hi han sumat un centenar de persones que s'havien concentrat prèviament al parc de la Ciutadella convocats per la Comunitat Negra Africana i Afrodescendent a Catalunya i que s'han manifestat fins al monument a Colom rere el lema 'Res a celebrar, molt a reparar'.

Tots ells han clamat pels drets dels pobles indígenes d'Amèrica, contra el racisme i el capitalisme, i també han posat de relleu la realitat racista que encara perdura a la societat del segle XXI. També han llançat càntics feministes i contra Colom, a qui han acusat de "genocida" i "assassí".

La protesta s'ha desenvolupat enmig d'un dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que ha tallat el trànsit a la zona. Hi ha hagut un moment de tensió amb els Mossos quan alguns manifestants han acusat una persona de ser un agent infiltrat i l'han expulsat del grup. Això ha fet que els policies uniformats intentessin separar-lo i que part dels concentrats els escridassessin, moment en què els antidisturbis s'han desplegat per la plaça. L'incident, però, no ha anat a més.