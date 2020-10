Detenen a Barcelona un fugitiu membre del grup criminal italià Ndrangheta

La Policia Nacional ha arrestat a Barcelona un home amb una ordre europea de detenció i entrega dictada a Itàlia per presumptament pertànyer al grup criminal 'Ndrangheta, que es dedica al tràfic de drogues i armes des de Calàbria.

La detenció s'ha produït després de més de dos anys d'investigacions en col·laboració amb les autoritats italianes, que es van intensificar quan van tenir notícia que el fugitiu planejava sortir amb vaixell des de Barcelona per anar al Brasil, segons un comunicat aquest dilluns de la Policia Nacional. El cos policial també va descobrir que un camió li portaria documentació falsa i diners al presumpte pròfug, una "figura destacada dins l'organització calabresa" i que presumptament va rebre el seu suport quan va sortir d'Itàlia.

Quan el van detenir en Barcelona, els agents li van trobar a sobre documentació presumptament falsa, per la qual cosa també se l'investiga per falsedat documental. Des del 2016, el detingut estava en recerca i captura per presumptament extorsionar víctimes mitjançant amenaces i violència perquè li paguessin un interès mensual del 10% sobre préstecs d'entre 40.000 i 50.000 euros, en el marc de les suposades activitats criminals de la 'Ndrangheta.

Després de la detenció, la Brigada Mòbil de Torí va dur a terme escorcolls a Itàlia contra persones suposadament vinculades amb l'organització, en els quals van confiscar uns 360.000 euros, 13 quilos d'estupefaents, i diverses armes i munició d'origen il·legal.

La investigació continua oberta per detenir un "seguit d'individus, presents al territori italià i a Espanya, i que estan implicats en activitats de narcotràfic i blanqueig de capitals".