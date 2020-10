Els expedients de regulació d'ocupació s'han multiplicat per quatre a l'estiu

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, pronostica que la tardor serà «molt complexa» per al mercat laboral català després que els ERO s'hagin multiplicat per quatre a l'estiu en comparació amb l'any passat. Els últims quatre mesos s'han saldat amb 6.581 afectats per un acomiadament col·lectiu, en moltes ocasions enmig de circumstàncies que van «més enllà de la covid-19» i amb una reforma laboral que «facilita aquestes decisions». «Seguirem tenint EROs durant la tardor i l'hivern perquè la situació econòmica és complexa», va avisar. En aquest sentit, el conseller veu amb «preocupació i neguit» la nova tramitació d'ERTOs amb «vuit tipologies i elements molt interpretatius».

El titular de Treball va admetre que un govern en funcions «no ho té més fàcil» per afrontar els problemes econòmics derivats de la pandèmia perquè l'executiu es veu «limitat» i sense capacitat de presentar uns nous pressupostos. El Homrani, que és conseller des del 2018, va assegurar que la decisió de continuar ocupant el càrrec passades les eleccions es prendrà de «forma col·lectiva» i no individual. «Si de veritat et creus els projectes col·lectius, estàs a disposició del col·lectiu», va explicar.

El Homrani va afirmar que l'evolució de l'economia dependrà de «com es conjuguen les modalitats d'ERTO amb com som capaços de gestionar la pandèmia». En aquest sentit, el conseller va admetre que veu amb «preocupació i neguit» la nova tramitació d'expedients al Servei Estatal Públic d'Ocupació (SEPE), que s'ha de fer abans del 20 d'octubre.