El Govern demana sortir el mínim de casa i moure's amb contactes habituals

La Generalitat demana amb un missatge a les xarxes socials que, davant l'augment de casos de covid-19, els catalans redueixin la seva interacció social, es moguin només amb els seus grups «bombolla», és a dir, els contactes habituals, i així evitin els desplaçaments innecessaris. La Generalitat indica que, a causa de l'augment de casos del coronavirus, «es fa una crida a la ciutadania i les empreses a no abaixar la guàrdia per evitar arribar a una situació crítica en els pròxims dies».

El Govern també demana a les empreses que ho tinguin tot a punt perquè els empleats teletreballin tant com puguin durant 15 dies, i també fa una crida a les universitats que imparteixin totes les classes de forma virtual.

El departament de Salut ha incidit en un altre missatge difós ahir que a Catalunya s'ha passat d'una mitjana setmanal de 7.000 casos a prop de 10.000, i la velocitat de reproducció de la covid (RT) ha pujat a 1, 3 quan el convenient és que no sobrepassi l'1. Salut alerta de fa dies l'alt nombre de contagis, però és que està evolucionant per sobre de les previsions.

El risc de rebrot (EPG), incideix Salut, és molt alt, 289,56, amb un augment de 14,67 punts respecte a ahir, dissabte, quan no hauria de superar el 100, i han augmentat notablement tant les consultes a urgències dels hospitals per covid-19 com el nombre de nous ingressos. «Per tot això -assenyala- es recomana reduir la nostra interacció social. Moure'ns amb les nostres bombolles únicament i fer l'activitat mínima indispensable fora de casa», es deia en el missatge. La conselleria puntualitza: «Prendrem les mesures necessàries però us necessitem en alerta permanent».

El missatge de la Generalitat es registra hores després que la titular de Salut, Alba Vergés, digués ahir que les dades de contagi de la covid-19 dels últims dies confirmen «una tendència creixent de la transmissió de virus». Vergés va assenyalar que «ja sabem com agafa velocitat aquesta transmissió si no en som conscients i no fem res». Davant la ràpida evolució d'aquesta nova onada de la pandèmia, es demana que tothom redueixi les interaccions socials.



Petició que es teletreballi

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va demanar ahir a les empreses que tornin a implementar el teletreball durant 15 dies davant l'augment de contagis de covid-19. En una entrevista a RAC1, Argimon va dir que l'objectiu ha de ser tornar «al nivell de teletreball del març o abril». Aquesta és una de les mesures que Salut vol implementar davant l'augment de contagis de covid-19 dels últims dies a Catalunya. Una altra és que les universitats facin classes virtuals durant també 15 dies, a excepció de les pràctiques. Argimon va explicar que l'evolució del virus a Catalu-nya està creixent més del que esperaven i que, sense mesures, a Catalunya es podria arribar a la situació de Madrid «en dues o tres setmanes».

Davant l'avís de la Generalitat de reduir al màxim les interaccions socials, Argimon va instar les empreses i els agents socials a «començar a dissenyar de manera molt ràpida els plans de teletreball» per aconseguir que tants treballadors com sigui possible no hagin d'anar al seu lloc de feina durant un període de 15 dies.

Argimon va dir que per prendre aquesta mesura no cal cap resolució ni cap dictamen judicial, sinó que tothom «prengui consciència». Tot i això, va admetre que «cada empresa és un món» i que n'hi haurà que podran fer teletreball tots els empleats mentre que en altres es podrà fer en pocs casos.