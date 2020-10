L'oci nocturn proposa fer proves pilot sense públic per a la reobertura de les sales

La patronal de l'oci nocturn Fecasarm ha proposat als representants de Salut, Protecció Civil i Interior posar en pràctica proves pilot de funcionament de locals d'oci nocturn de diferents categories amb la participació de representants de cadascun dels departaments, Mossos d'Esquadra, ajuntaments i Policia Local perquè puguin comprovar que es compleixen les mesures sanitàries i de seguretat necessàries per evitar els contagis de covid-19.

En concret, proposa fer 10 proves sense públic en locals de diferents categories i dimensions. La patronal ha criticat la Festa de l'Estudiantat que va organitzar la Universitat de Lleida dijous i ho considera un «greuge comparatiu».

En aquest sentit, Fecasarm ha preguntat a Salut, a Protecció i a Interior si ha autoritzat aquesta festa, que va consistir en una sèrie d'actuacions musicals que es van portar a terme garantint les mesures de seguretat.

Per la seva banda, l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya proposa una solució per poder reobrir, que passaria perquè els ajuntaments concedeixin una llicència temporal covid de restauració o sala de música en directe. Una fórmula a la qual s'han afegit locals d'oci nocturn a la Catalunya Central. Aquesta és la darrera proposta de les sales de concerts per poder reprendre l'activitat, després que el Govern hagi fet marxa enrere en l'autorització de la reobertura (amb limitacions) als locals d'oci nocturn.

Les sales de concerts se senten agreujades per haver estat incloses en aquesta categoria genèrica –pel tipus de llicència que tenen majoritàriament de sala de festes amb espectacle- i per això sol·liciten ara als ajuntaments que els en concedeixin de noves temporalment que reconeguin millor l'activitat que duen a terme, i salvar així la restricció genèrica a l'oci nocturn.

Malgrat les restriccions, la sala Apolo de Barcelona té previst fer a final d'octubre una prova pilot amb un concert amb 1.000 persones per comprovar l'eficàcia dels testos ràpids de covid-19. Serà un concert sense distància de dos metres però amb mascareta, que només es podrà treure quan es consumeixi una beguda i en punts específics destinats a fer-ho. Nomes podran accedir a l'Apolo aquells que donin negatiu i després d'omplir un qüestionari de salut que servirà per descartar les persones amb símptomes compatibles amb la covid 19, o amb patologies prèvies susceptibles d'un mal pronòstic de la malaltia en cas de contraure el virus. Abans de l'obertura de portes es farà una prova PCR a la meitat dels participants, la qual cosa permetrà avaluar l'eficàcia dels tests ràpids per al cribratge en esdeveniments amb una gran afluència de gent.