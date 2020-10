Què diuen els titulars en paper d'aquest dilluns?

La demanda del director de Salut Pública, Josep Maria Argimon, per tornar al teletreball durant els pròxims quinze dies i la victòria a la final de Roland Garros del tenista Rafa Nadal centren les portades d'aquest dilluns. "Catalunya proposa fer teletreball i la universitat virtual per frenar el virus" és el titular principal de la portada de Regió7 d'avui, 12 d'octubre. La fotografia és per als joves que continuen la festa a Manresa un cop tanquen bars i locals d'oci nocturn, a la 1 de la matinada, per les restriccions anticovid.

El diari també destaca que el rebot interior al darrer quart va ser la condemna en l'últim partit del Baxi; la fàbrica més antiga mostra els seus 200 anys d'història als manresans; Territori farà un tercer carril a la C-55 entre Castellbell i el túnel de Bogunyà; Casserres recupera el teatre del Guixaró per als veïns; i l'esparreguerí Jordi Lardín torna al Congost per recordar el brillant passat.