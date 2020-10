Les restes dels 'botellons' encara són presents durant el diumenge

Les restes d'algunes botellons i sopars a l'aire lliure eren encara ben visibles ahir al migdia a diversos punts del polígon dels Trullons, sobretot en els entorns del Decathlon. S'hi podien veure gots de plàstic i ampolles de trobades d'amics de la matinada. Aquest és un dels espais de la ciutat on grups de joves es troben per passar l'estona el cap de setmana. La Policia Local de Manresa està alerta dels botellons i festes que tenen lloc més tard de la 1 i amb més de sis persones, i asseguren que fan vigilància. De fet, diumenge, era fàcil veure cap a les 3 de la matinada a la carretera de Vic diversos vehicles del cos patrullant. Fonts de la policia expliquen que el polígon dels Dolors era un lloc habitual ja d'abans de la pandèmia i que també fan vigilància al Congost, un altre indret on es concentren joves. En els darrers mesos, i davant l'auge de festes a l'interior de pisos, també s'han hagut de personar agents a algun habitatge arran de les queixes d'algun veí que no podia dormir.