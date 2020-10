El risc de rebrot puja més de 29 punts a la regió sanitària central

La regió sanitària de la Catalu-nya Central té un total de 10.920 casos confirmats per PCR, 166 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 13.073 si es tenen en compte les altres proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 1.644 persones en aquesta regió, una més que en el balanç anterior. El risc de rebrot puja més de 29 punts i se situa en 313. La setmana anterior era de 256. La taxa de reproducció del virus puja set centèsimes i està en 1,19 (la setmana del 24 de setembre era de l'1,11) i la taxa de confirmats per PCR per 100.000 habitants és de 143,63. La regió suma 64 pacients ingressats (ídem), 11 a l'UCI (+1).

Pel que fa al risc de rebrot per comarques a la regió central, la Cerdanya continua encapçalant la llista amb un risc de rebrot de 701,05 i una taxa de reproducció del virus (Rt) d'1,41. Puigcerdà és la segona ciutat del país amb un índex de rebrot més elevat amb 1.057,90. La següent comarca en el risc de rebrot a la Catalunya Central és l'Alt Urgell, amb un índex de 383,51 i una Rt de 2,16. Al Berguedà l'índex de rebrot segueix baixant, peròt tot i així es manté a 332,50 i una Rt de 0,97.

Menys preocupants són les dades de les comarques de l'Anoia, el Bages, el Moianès i el Solsonès. A la comarca anoienca el risc de rebrot i se situa en 231,25 i la taxa de reproducció de la covid-19 en 1,77. Al Bages, on, segons les dades de Salut hi ha 138 casos confirmats per PCR, hi ha un risc de rebrot de 173,75 i una Rt de 1,34. Al Moianès hi ha un risc de rebrot de 140,37 i una Rt de 0,94. El Solsonès és l'última comarca de la Catalunya Central a la llista del risc de rebrot del departament, amb un índex de 118,44 i una taxa de reproducció de 1,20.

El risc de rebrot a Catalunya segueix pujant progressivament i ja arriba als 289,56, amb un creixement de 14,6 punts en 24 hores (dissabte era de 274,89). La taxa de transmissió o velocitat de contagi, l'Rt, també s'incrementa lleugerament i passa d'1,29 a 1,30. En paral·lel, en les últimes 24 hores es van declarar 2.300 nous casos confirmats per prova PCR, s'arriba als 158.078 des de l'inici de la pandèmia. Ahir també es va informar de 13 noves morts per coronavirus a Catalunya, el que situa la xifra total de defuncions en 13.483.