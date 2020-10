Trump rep l'alta mèdica després d'un acte amb centenars de convidats

El doctor que ha tractat Donald Trump de la seva infecció per coronavirus, Sean Conley, va assegurar que el president dels Estats Units «ja no es considera un risc de transmissió per als altres», una afirmació amb la qual formalment li ha donat l'alta quan el candidat a la reelecció ja havia celebrat un acte amb centenars de convidats i tenia en agenda per a aquesta setmana tres mítings de campanya.

«Em complau informar que, a més que el president compleix amb els criteris dels CDC (Centres per al Control i Prevenció de Malalties) per a la interrupció segura de l'aïllament, les mostres PCR de covid-19 demostren, segons els estàndards actualment reconeguts, que ja no es considera un risc de transmissió», va assegurar Conley.

Segons el doctor, Trump ha passat 24 hores sense febre i, segons la seva opinió, «ja no hi ha evidència que el virus es reprodueixi activament» en el cos de el president dels Estats Units.

Amb més de 210.000 morts i més de 50.000 contagis confirmats en els últims tres dies, Trump ni tan sols va esperar l'alta mèdica anunciada pel seu metge de la Casa Blanca per reprendre la seva activitat política en uns dies en què les enquestes el situen per sota del seu adversari Joe Biden en la carrera presidencial. Dissabte va participar en un acte a l'aire lliure davant de la Casa Blanca i amb diversos centenars de convidats. Per a avui, Trump té programat un míting a Florida, demà, un altre a Pennsilvània i, dimecres, a l'estat d'Iowa.

Per la seva banda, el seu rival a les eleccions, el demòcrata Joe Biden, va fer campanya a Pennsilvània, un dels estats clau que determinarà el resultat en les eleccions, i va reclamar a Trump que mostri el seu resultat negatiu per coronavirus com ell ha fet. A més, Biden va acusar el president nord-americà d'amoïnar-se només pels seus «amics rics» a Twitter, després que el polèmic mandatari assegurés en aquesta xarxa social que era un «titella dels castrochavistes».