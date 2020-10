Espanyolistes i ultres celebren la Hispanitat al monument de Colom

Desenes de persones –unes 400, segons la Guàrdia Urbana– van concentrar-se ahir al monument a Cristòfor Colom de Barcelona per celebrar la Hispanitat. Ho van fer convocats per Vox i l'entitat Somatemps, que van organitzar una ofrena a la Verge del Pilar als peus del monument.

També hi van anar ultres que s'hi van manifestar amb simbologia franquista i nazi, però que van fer un acte paral·lel al costat oposat del monument, en què van clamar per l'absolució dels assaltants al Centre Cultural Blanquerna de Madrid.

L'acte de Vox i Somatemps va començar amb la benedicció d'una imatge de la Mare de Déu per part d'un sacerdot, que va reivindicar-la com a «fundadora d'Espanya».

Seguidament, diverses persones –entre les quals el diputat de Vox al Congrés Ignacio Garriga i l'eurodiputat Jorge Buxadé– van dipositar flors grogues i vermelles a les escales per formar la bandera espanyola.

En declaracions a la premsa, Garriga va assegurar que és «especialment important» celebrar el 12 d'octubre a Barcelona perquè l'independentisme ha intentat desposseir la població «de la Catalunya espanyola». «Durant 40 anys han permès que els separatistes ens assenyalin, agredeixin i diguin que no podem sortir orgullosos amb les nostres banderes», va afirmar.

L'altra concentració va ser apadrinada pel Front Nacional Identitari, que s'hi va fer present amb banderes clamant pel «nacionalsocialisme identitari», i també s'hi van sumar simpatitzants de Democràcia Nacional, que no va poder-se manifestar com cada 12 d'octubre a Montjuïc per restriccions de la Generalitat, segons van anunciar ells mateixos.

Els participants en la manifestació van proferir càntics reclamant l'empresonament de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i anunciant que «Espanya és una i no 51».

Ambdós actes, que van congregar desenes de persones amb banderes espanyoles, van coincidir amb la marxa en cotxe que va organitzar-se pels carrers de Barcelona. Els conductors que hi van participar van expressar el seu suport a les concentracions de Colom fent sonar les botzines i exhibint les seves banderes des de les finestres.