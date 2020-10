La falla de Felip VI d'ARCO és cremada al Konvent

La falla de Felip VI que els artistes Santiago Sierra i Eugenio Merino van mostrar a la fira d'art ARCO de Madrid en l'edició del 2019 va cremar ahir a l'espai d'art contemporani Konvent, a Berga, coincidint amb la celebració del 12-O.

Els seus creadors l'havien posat a la venda per 200.000 euros i amb el compromís que qui l'adquirís la cremés abans que passés un any. Com que no van trobar comprador, van incendiar la figura del monarca, de 4,5 metres d'altura, amb la qual cosa van completar «el projecte artístic», va detallar Sierra, que va penjar el vídeo de la crema a Internet.

Els artistes ho van fer acompanyats dels mestres fallers valencians que van assessorar els artistes i d'una dotació de Bombers. «Es crema el ninot del rei Felip VI el dia de la hispanitat», titulava Santiago Sierra en la descripció del vídeo que van penjar els artistes a YouTube, que van recordar que es tractava d'una obra «hiper-realista» de gairebé 5 metres d'alçada feta a partir de materials combustibles (cera, resines, fusta, tela i pèl natural).

Al vídeo penjat a YouTube es pot veure la seqüència a càmera lenta de com les flames devoren l'escultura del rei fins que en queda només una calavera ignífuga i les cendres.