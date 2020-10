El govern de Catalunya tancarà bars i restaurants durant 15 dies per contenir la covid-19

El Govern proposarà aquest dimecres tancar bars i restaurants durant 15 dies per contenir l'auge de contagis de covid-19, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN. L'executiu posarà la mesura sobre la taula amb l'objectiu que l'aprovi el Procicat, tot i que fonts del Govern han explicat que encara no està del tot tancada a l'espera d'una reunió amb el sector que també s'ha de celebrar demà. En aquest sentit, fonts del Gremi de Restauració han afirmat desconèixer la proposta. La mesura se suma a la que ha transcendit avui per ajornar les competicions esportives durant quinze dies, o com la que s'ha acordat amb els claustres universitaris d'impartir classes telemàtiques fins a finals d'octubre.